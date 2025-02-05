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Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk fotoğraf! Yakın dostu paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 16:43 Güncelleme: 05.02.2025 16:45
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Kadir İnanır’dan aylar sonra ilk fotoğraf! Yakın dostu paylaştı

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir tedavi gören 75 yaşındaki sanatçı, son haliyle gündem oldu. Sağlık durumu merak edilen Kadir İnanır, verdiği kilolarla dikkat çekti.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnar'ın son hali merak konusu oluyordu. Geçtiğimiz mart ayında beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan usta sanatçı, aylar süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Fizik tedavi süreci devam eden 75 yaşındaki sanatçının son hali ortaya çıktı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"CAN DOSTUM"

Sağlık durumu yakından takip edilen Kadir İnanır'ı iş insanı Mithat Erdem ziyarete gitti. Erdem, birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından; "Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere!" notuyla paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İnanır'ın verdiği kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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