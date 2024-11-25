Polatlar çiftine 40 yıla kadar hapis istemi! 510 milyon TL’lik kamu zararı | İfadeleri ortaya çıktı

Fenomen Dilan Polat ve eşi Enin Polat'ın vergi soruşturmasından çifte kötü haber geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Vergi Suçlarını Soruşturma Bürosu, Polatlar Vergi soruşturmasını tamamladı.

Polat çifti ve 8 sanığın İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamaları sürerken ayrı olarak yürütülen "vergi kanuna muhalefet" suçunun soruşturmasında bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Polat ailesine ait 7 şirkette toplam 510 milyon kamu zararı tespit edilirken iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Kürşat Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve internet fenomeni Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer aldı.

POLAT ÇİFTİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Dilan Polat'ın soruşturma kapsamında alınan ifadesinde Limited şirket ve anonim şirketin ne demek olduğunu dahi bilmediğini, vergi borcunun olduğu zaman nereye ödendiğini bilmediğini, internet bankacılığı kullanmayı bilmediğini, paraya ihtiyacı olduğunda Engin Polat'tan para istediğini, çok tehdit aldıkları için yanlarında korumalar olduğunu, ödemeleri de onların yaptığını, şahsı adına kredi kartı dahi olmadığını ve devlete borçları varsa ödemeye hazır olduklarını söylediği ortaya çıktı.

"KAYIT DIŞI İŞLEM İMKANSIZ"

Şüpheli Engin Polat ticaretlerinin gerçek olduğunu olduğunu belirterek birkaç faturanın gözden kaçarak kesilmemiş olabileceğini, aylık cirolarının 10 milyon lirayı bulduğunu, ciroya göre de giderlerinin arttığını, şirketlerde kullandıkları ürünlerin bazılarını fason firmalardan aldıklarını, faturalarını da kestiklerini, faturasız veya kayıt dışı işlem yapmalarının imkansız olduğunu söyledi.

510 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI!

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda 15 şirketin açtığı kamu zararının 510 milyon lira olduğu vurgulanırken şüpheliler için yetkili oldukları şirket sayısına göre "vergi usul kanununa muhalefet-sahte fatura düzenleme ve kullanma" suçundan değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

POLAT ÇİFTİNE 15 YILDAN 40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheli Dilan Polat'ın iki şirkette yetkili olduğu tespit edildiğinden "vergi usul kanununa muhalefet-sahte fatura düzenleme ve kullanma" suçundan 16 yıla kadar, şüpheli Engin Polat'ın ise 5 şirkette yetkili olduğundan aynı suçtan 40 yıla kadar hapsi istendi.

Ayrıca şüpheli Sezgin Polat'ın aynı suçtan 32 yıla kadar, şüpheli Ahmet Gün'ün 40 yıla kadar, şüpheliler Kürşat Polat' ve Tolunay Topa hakkında ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bu kapsamda Polatlar soruşturmasında toplam 15 şirkete 15 ayrı dava açılarak toplam 20 şüpheli hakkında farklı miktarlarda "vergi kanununa muhalefet" suçundan ceza talep edildi. Savcılık tarafından Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin mahkemece kabulünün ardından sanıkların yargılanmasına başlanacak.