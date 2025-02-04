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Mahmut Tuncer'in annesi hayatını kaybetti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 16:25
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Mahmut Tuncer’in annesi hayatını kaybetti!

Ünlü ürkücü Mahmut Tuncer'in annesi Yüksel Özsoy'dan acı haber geldi. Vefat haberiyle sarsılan Tuncer, sosyal medya hesabından cenaze detaylarını paylaştı.

Leylo', 'Lo Lo', 'Ay Gördüm Allah', 'Altın Dişli Hayriye' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü türkücü Mahmut Tuncer, aldığı acı haber ile sarsıldı. Tuncer'in annesi Yüksel Özsoy hayatını kaybetti.

Ünlü isim, vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"ANNEMİZ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU"

Türk Halk müziğinde ölümsüzler arasına giren Mahmut Tuncer vefat haberini şu sözlerle verdi:

"Annemiz Yüksek Özsoy hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bilgilerini paylaşacağız."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

CENAZE DETAYLARINI PAYLAŞTI

Tuncer, cenaze töreni detaylarını ise şu ifadelerle duyurdu: "Annemiz Yüksek Özsoy, çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ankara Karşıyaka Kabristan Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak"

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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