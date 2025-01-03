03 Ocak 2025, Cuma
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Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun acı günü! Kuzeni hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 03.01.2025 01:58 Güncelleme: 03.01.2025 02:00
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Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun acı günü! Kuzeni hayatını kaybetti

Magazin dünyası acı bir kayıpla daha sarsıldı. Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu'nun kuzeni ve Denizli eski milletvekili Rıza Gençoğlu'nun torunu olan müzisyen Fahrî İlker Çaybaş, 52 yaşında geçirdiği ani sağlık sorunu sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından Eski Milletvekili Rıza Gençoğlu'nun torunu, ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu'nun kuzeni olan 52 yaşındaki Fahrî İlker Çaybaş, hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun acı günü! Kuzeni hayatını kaybettiÜnlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun acı günü! Kuzeni hayatını kaybetti

Çaybaş, uzun yıllar Ankara'da yaşadıktan sonra geçtiğimiz yıl Muğla'nın Marmaris ilçesine yerleşmişti. Adana'da bulunan kızını ziyarete giden Çaybaş, akşam saatlerinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun acı günü! Kuzeni hayatını kaybetti (Foto: İHA) Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun acı günü! Kuzeni hayatını kaybetti (Foto: İHA)

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Çaybaş'ın vefatı, ailesi ve yakınları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Fahrî İlker Çaybaş'ın vefatı, ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu ve ailesi başta olmak üzere birçok kişiyi derinden etkiledi.

Ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajları yağarken, Fahrî İlker Çaybaş'ın cenazesi 4 Ocak 2025 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Acıpayam ilçesine bağlı Akşar Mahalle Meydanında kılınacak cenaze namazından sonra Akşar Mahalle Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!
Sanat camiasından Tayfur için başsağlığı mesajıSanat camiasından Tayfur için başsağlığı mesajı

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Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun acı günü! Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun acı günü! Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun acı günü! Kuzeni hayatını kaybetti
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