Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun acı günü! Kuzeni hayatını kaybetti (Foto: İHA)

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Çaybaş'ın vefatı, ailesi ve yakınları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Fahrî İlker Çaybaş'ın vefatı, ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu ve ailesi başta olmak üzere birçok kişiyi derinden etkiledi.

Ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajları yağarken, Fahrî İlker Çaybaş'ın cenazesi 4 Ocak 2025 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Acıpayam ilçesine bağlı Akşar Mahalle Meydanında kılınacak cenaze namazından sonra Akşar Mahalle Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.