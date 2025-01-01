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Sinema dünyasının acı kaybı! Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir hayatını kaybetti | Cenaze töreni belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.01.2025 22:37 Güncelleme: 01.01.2025 22:51
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Sinema dünyasının acı kaybı! Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir hayatını kaybetti | Cenaze töreni belli oldu

'Kızım Gibi Kokuyorsun' ve 'Tatlı Süt Köpüğü' filmlerinin yönetmeni Olgun Özdemir, kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çok sayıda ödüle layık görülen Özdemir'in cenaze töreni de belli oldu. Peki, Olgun Özdemir kimdir? İşte detaylar...

"Kızım Gibi Kokuyorsun" ve "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerinin yönetmeni Olgun Özdemir, kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti (Foto: ahaber.com.tr arşiv)Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Özdemir'in vefatı, Film Yönetmenleri Derneğinin sosyal medya hesabından şu ifadeyle duyuruldu:

"Meslektaşımız yönetmen Olgun Özdemir'i maalesef bu sabah kalp krizi sonucu kaybettik. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun."

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU
Hayata geçirdiği film projeleriyle ulusal ve uluslararası çok sayıda ödüle layık görülen Özdemir'in cenazesi yarın ikindi namazı sonrası İzmir Kaynaklar Köyü Merkez Camisi'nden kaldırılacak.

Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti (Foto: ahaber.com.tr arşiv)Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

OLGUN ÖZDEMİR KİMDİR?
İzmir'in Buca ilçesinde 18 Ağustos 1974'te dünyaya gelen Özdemir, sinemaya birçok kısa film, belgesel ve uzun metrajlı filmle önemli katkılarda bulundu.

İlkokulu Almanya'da tamamlayan Özdemir, İzmir Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra 1991'de İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine girdi.

Özdemir, sinemaya olan ilgisi nedeniyle 1994'te Almanya'nın Köln kentinde Medya Akademi Reji Bölümü'ne geçiş yaptı.

Köln Yunus Emre Kültür Enstitüsünün sinema atölyesi çalışmalarına katılan Özdemir, Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda kısa film ve belgesel projesini hayata geçirdi.

Özdemir, 2015'te "Vicdan Ağacı", 2016'da "Mor Ufuklar", 2019'da "Kızım Gibi Kokuyorsun" ve 2022'de "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerine imza attı.

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Sinema dünyasının acı kaybı! Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir hayatını kaybetti | Cenaze töreni belli oldu Sinema dünyasının acı kaybı! Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir hayatını kaybetti | Cenaze töreni belli oldu Sinema dünyasının acı kaybı! Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir hayatını kaybetti | Cenaze töreni belli oldu

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