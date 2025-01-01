Sinema dünyasının acı kaybı! Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir hayatını kaybetti | Cenaze töreni belli oldu

Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Özdemir'in vefatı, Film Yönetmenleri Derneğinin sosyal medya hesabından şu ifadeyle duyuruldu:

"Meslektaşımız yönetmen Olgun Özdemir'i maalesef bu sabah kalp krizi sonucu kaybettik. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun."

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Hayata geçirdiği film projeleriyle ulusal ve uluslararası çok sayıda ödüle layık görülen Özdemir'in cenazesi yarın ikindi namazı sonrası İzmir Kaynaklar Köyü Merkez Camisi'nden kaldırılacak.