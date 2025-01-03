Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’da! Usta sanatçı yarın defnedilecek...

A Haber'de konuşan Sabah Yazarı Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, "Bugün itibarıyla Türk müziğinde bir devrin bir dönemin kapandığını söylemek yanlış olmaz." dedi.

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ'un öne çıkan sözleri:

"Ferdi Tayfur'un şarkısının sözüyle anmak galiba bundan sonraki yolumuz yordamımız olacak. Ferdi Tayfur için bizler Hatıran Yeter diyeceğiz. Geniş kitlelere ulaşmış, çok önemli bir müzik insanıydı. Hatta bugün itibarıyla Türk müziğinde bir devrin bir dönemin kapandığını söylemek yanlış olmaz. Gün geliyor hiçbir hesabın kıymeti kalmıyor ve gün geliyor öte dünyada vereceğimiz hesap ile baş başa kalıyoruz.

Ferdi Tayfur çok önceden tanıdığım, dostum diyebileceğim sanatçılardan bir tanesiydi. 2009 yılında televizyon sunduğum bir sohbet programında onu ağırlamıştım. Kendisinden Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay ve kendisini değerlendirmesini istemişti. O da Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'a 10 puan kendisine 8 puan vermişti. O isimlerin kendisine yol çizdiği Türk müziğine önemli eserler verdiğini söyleyerek büyük bir tevazu göstermişti."

Yüksek Altuğ Ferdi Tayfur hakkında konuştu!