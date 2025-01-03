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Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'da! Usta sanatçı yarın defnedilecek...

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2025 12:22 Güncelleme: 03.01.2025 14:14
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Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’da! Usta sanatçı yarın defnedilecek...

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçıdan gelen acı haber, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. 4 Ocak Cumartesi (yarın) son yolculuğuna uğurlanacak olan Tayfur'un cenazesinin uçakla İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Ferdi Tayfur, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Tayfur'un vefatının ardından geriye, onun unutulmaz şarkıları kaldı.

"İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi" ve "Merak Etme Sen" gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Usta sanatçı, çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

"TÜRK MÜZİĞİNDE BİR DEVİR KAPANDI"

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada, Ferdi Tayfur'un 16 Aralık tarihinde askeri uçak ile hastaneye getirildiği, daha önce oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği, ameliyatın ardından sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ferdi Tayfur, dün öğle saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda devam eden tedavisi ve doktorların çabasına rağmen bu akşam 19.38'de yaşamını yitirdi."

Ferdi Tayfur'un vefatı sevenlerini yasa boğdu! (DHA)Ferdi Tayfur'un vefatı sevenlerini yasa boğdu! (DHA)

SEVENLERİ HASTANEYE GELDİ

Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan sevenleri hastane önüne gelerek, sanatçıya sevgilerini farklı şekilde gösterdi. Kimileri hastane önünde park ettikleri araçlarında Tayfur'un parçalarını dinleyerek gözyaşı döktü. Kur'an-ı Kerim ile hastane bahçesine gelip Kur'an okuyanlar kadar hastane önünde dua eden sevenleri de vardı.

FERDİ TAYFUR'UN CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Binlerce kişi sokağa döküldü! (DHA)Binlerce kişi sokağa döküldü! (DHA)

SEVENLERİNDEN HELALLİK ALINDI

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Antalya Valisi ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hastaneye gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Hastane önünde toplanan Tayfur'un sevenleri ise şarkılar söyleyerek sanatçıyı andı. Kalabalığın bulunduğu alana gelen bir minibüstekiler ise Ferdi Tayfur'un parçalarını açarak sevenlerine dinletti.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bu sırada Tayfur'un cenazesi hastanenin morgundan cenaze aracına konularak kalabalığın bulunduğu alana getirildi. Cenaze aracı kalabalığın ortasında dururken, sevenlerinden helallik alındı. Kalabalığın arasına gelen Vali Hulusi Şahin ve Emniyet Müdürü İlker Arslan da törene katılarak dua etti. Bu sırada Tayfur'un yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Tayfur'un yeğeni ise cenaze aracına bakarak 'Dayıcım' diye gözyaşı döktü.

Sevenlerinden helallik alındı! (DHA)Sevenlerinden helallik alındı! (DHA)

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU!

Ferdi Tayfur'un cenaze törenine ilişkin detaylar netleşti.

Tayfur'un cenazesi, bugün uçak kargoyla İstanbul'a getirildi. Tayfur'un cenazesi, 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma töreninin ardından ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camii'ne götürülecek.

Burada kılınacak namazın ardından cenaze, Yeniköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.

Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi! (İHA)Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi! (İHA)

A Haber'de konuşan Sabah Yazarı Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, "Bugün itibarıyla Türk müziğinde bir devrin bir dönemin kapandığını söylemek yanlış olmaz." dedi.

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ'un öne çıkan sözleri:

"Ferdi Tayfur'un şarkısının sözüyle anmak galiba bundan sonraki yolumuz yordamımız olacak. Ferdi Tayfur için bizler Hatıran Yeter diyeceğiz. Geniş kitlelere ulaşmış, çok önemli bir müzik insanıydı. Hatta bugün itibarıyla Türk müziğinde bir devrin bir dönemin kapandığını söylemek yanlış olmaz. Gün geliyor hiçbir hesabın kıymeti kalmıyor ve gün geliyor öte dünyada vereceğimiz hesap ile baş başa kalıyoruz.
Ferdi Tayfur çok önceden tanıdığım, dostum diyebileceğim sanatçılardan bir tanesiydi. 2009 yılında televizyon sunduğum bir sohbet programında onu ağırlamıştım. Kendisinden Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay ve kendisini değerlendirmesini istemişti. O da Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'a 10 puan kendisine 8 puan vermişti. O isimlerin kendisine yol çizdiği Türk müziğine önemli eserler verdiğini söyleyerek büyük bir tevazu göstermişti."

Yüksek Altuğ Ferdi Tayfur hakkında konuştu! Yüksek Altuğ Ferdi Tayfur hakkında konuştu!

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