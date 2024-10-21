Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu ve senarist Suphi Tekiner 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SUPHİ TEKNİKER KİMDİR?

1957 yılında amatör olarak çıktığı tiyatro sahnesi, onu Yeşilçam'ın en ünlü oyuncu ve senaristlerinden biri yaptı. 1960 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Tekniker, 1957 yılında ise günümüze kadar izlenmeye devam eden 'Hanzo' filmini kaleme aldı ve senaristlik kariyerine başladı.

Suphi Tekniker

UNUTULMAZ ESERLERİ KALEME ALDI!

Arkasında sayısız unutulmaz eser bırakan Tekniker, 52 dizi ve filmde kamera karşısına geçti. Suphi Tekniker, aynı zamanda Türk sinemasına yıllara meydan okuyan filmler kazandırdı. 2006 yılında 'Binbir Gece' dizisinde rol aldı. Tekniker, Hanzo, Umudumuz Şaban, Tokatçı, Aile Şerefi gibi Türk sinemasının unutulmaz eserlerini kaleme aldı.