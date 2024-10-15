Kanser tedavisi görüyordu! Survivor'ın ünlü yarışmacısı hayatını kaybetti
Survivor'ın ünlü yarışmacısı, oyuncu ve Anadolu Ateşi'nin baş dansçısı olarak bilinen Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber geldi. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören 50 yaşındaki Yalnızoğlu Bakırköy Devlet Hastanesi'nde yaşam savaşını kaybetti.
Oyuncu kimliğiyle de tanınan Hasan Yalnızoğlu kansere yakalanmıştı.
Anadolu Ateşi Baş dansçısı ve eski Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu 50 yaşında pankreas kanserine yenik düştü. 7 yaşında bir kızı olan 50 yaşındaki Yalnızoğlu bugün Bakırköy Devlet Hastanesi'nde yaşam savaşını kaybetti.
HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?
Yalnızoğlu, 20 Ekim 1974 tarihinde Üsküdar, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastiğe başlayıp aynı zamanda futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı.
Televizyon dünyasında ise "Survivor Ünlüler - Gönüllüler" yarışmasında Nihat Altınkaya'nın ardından ikincilik elde etti ve 2015'te "Survivor All Star" yarışmasında Gönüllüler takımında yarışarak beşinci oldu.