01 Ocak 2025, Çarşamba
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Ünlü sanatçı Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 16:19
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Ünlü sanatçı Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı!

Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Gönül Akkor, son yolculuğuna uğurlandı. Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Gönül Akkor'un cenazesine meslektaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Merhum sanatçının ablası Kamuran Akkor ise cenazede konuşmakta zorluk çekti.

Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Akkor, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran ve Türk sanat müziğine önemli katkıları olan Gönül Akkor'un cenazesine ablası Kamuran Akkor, meslektaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Şişli Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akkor'un cenazesi Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı! (DHA)Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı! (DHA)

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Kamuran Akkor, "Çok üzgünüm, fazla konuşamıyorum. Çok kötü durumdayım. Gani gani rahmet etsin, söyleyecek bir şey bulamıyorum çok üzgünüm" dedi.

Kamuran Akkor (DHA)Kamuran Akkor (DHA)

"BÖYLE YÜREĞİ GÜZEL İNSAN BİR DAHA GELMEZ"

Sanatçı Selami Şahin, "Ziyaret edemedim çok üzgünüm. Hepimiz bir hayat kavgası... Ben de bu yaştan sonra bir yerlere çok git gel yapamıyorum. Bir laf var benim yazdığım 'Evliyalar peygamberi, tattılar hep son seferi. Lokman hekim gelse geri toprak alır çaresi yok' her şey boş. Üzülsen de ağlasan da, yıllar akıp gidiyor işte. Bakıyorsun ecel geldi mi alıp, gidiyor. İnsan olarak Gönül Akkor benim beraber çalıştığım ve eserimi okuyan böyle güzel bir insan, kalbi ve yüreği ile bir daha gelmez" ifadelerini kullandı.

Gönül Akkor'un cenazesi gözyaşları içinde omuzlarda taşındıktan sonra alkışlarla uğurlandı.

Gönül Akkor'a veda! (DHA)Gönül Akkor'a veda! (DHA)

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