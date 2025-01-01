Ünlü sanatçı Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı!

"BÖYLE YÜREĞİ GÜZEL İNSAN BİR DAHA GELMEZ"

Sanatçı Selami Şahin, "Ziyaret edemedim çok üzgünüm. Hepimiz bir hayat kavgası... Ben de bu yaştan sonra bir yerlere çok git gel yapamıyorum. Bir laf var benim yazdığım 'Evliyalar peygamberi, tattılar hep son seferi. Lokman hekim gelse geri toprak alır çaresi yok' her şey boş. Üzülsen de ağlasan da, yıllar akıp gidiyor işte. Bakıyorsun ecel geldi mi alıp, gidiyor. İnsan olarak Gönül Akkor benim beraber çalıştığım ve eserimi okuyan böyle güzel bir insan, kalbi ve yüreği ile bir daha gelmez" ifadelerini kullandı.

Gönül Akkor'un cenazesi gözyaşları içinde omuzlarda taşındıktan sonra alkışlarla uğurlandı.

Gönül Akkor'a veda! (DHA)