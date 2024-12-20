Rafet El Roman Yusuf Güney'in vefasızlığından dert yandı
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, bir zamanlar birlikte çalıştığı ve şöhret basamaklarını çıkmasına öncülük ettiği Yusuf Güney hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimdilerde astral seyahat ve uçuk kaçık fikirlerle gündeme gelen Yusuf Güney'in vefasızlığından dert yanan şarkıcı olay yaratan sözler söyledi.
Astral seyahatle ilgili açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan Yusuf Güney'i hedef alan El Roman, Güney'in geçmişteki davranışlarından bahsederek sert eleştirilerde bulundu.
Rafet El Roman, Güney'le ilk tanışmalarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:
"Yusuf, zamanında kulise gelip benimle tanışmak için büyük çaba harcadı. Beni etkilemek için elinden geleni yaptı. Bir gün gelip bir şarkısını bana vermek istediğini söyledi. O şarkıyı birlikte okuduk ve beklenmedik bir başarı elde ettik. Bu işbirliği sayesinde 1.5 milyon TL kazandık."
Ancak El Roman, Yusuf Güney'in bu başarının kıymetini bilemediğini dile getirdi. "Zaman geçtikçe onu daha yakından tanıma fırsatım oldu. Öfke kontrolüyle ilgili ciddi sorunları vardı. Otel lobisinde müdürle, taksicilerle ve hatta polislerle tartışmalara girdiğine şahit oldum" dedi.
Rafet El Roman, Yusuf Güney'in bugün geldıği noktada farklı bir yolda ilerlediğini vurguladı:
"Şimdi Yusuf tamamen değişmiş durumda. O kadar ermiş ki ona erişmek mümkün değil. Uzaylılardan ve astral seyahatten bahsediyor. Ben bu tür konulara inanmadığım için ilgimi çekmiyor ama anladığım kadaryla onun çok farklı bir kulvara geçmiş olması bazı kişilere etkileyici geliyor."
El Roman'ın bu sözleri, Yusuf Güney hakkında daha önce basına yansıyan tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Güney ise Rafet El Roman'ın bu eleştirilerine yanıt verip vermeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.
Kamuoyu, önümüzdeki günlerde iki sanatçı arasındaki bu gerginliğin nasıl bir yön alacağını merakla bekliyor.