Rafet El Roman Yusuf Güney’in vefasızlığından dert yandı

Rafet El Roman, Güney'le ilk tanışmalarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf, zamanında kulise gelip benimle tanışmak için büyük çaba harcadı. Beni etkilemek için elinden geleni yaptı. Bir gün gelip bir şarkısını bana vermek istediğini söyledi. O şarkıyı birlikte okuduk ve beklenmedik bir başarı elde ettik. Bu işbirliği sayesinde 1.5 milyon TL kazandık."

Ancak El Roman, Yusuf Güney'in bu başarının kıymetini bilemediğini dile getirdi. "Zaman geçtikçe onu daha yakından tanıma fırsatım oldu. Öfke kontrolüyle ilgili ciddi sorunları vardı. Otel lobisinde müdürle, taksicilerle ve hatta polislerle tartışmalara girdiğine şahit oldum" dedi.

Rafet El Roman sayesinde ünlü olmuştu! (Instagram)