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Dilan ve Engin Polat 'vergi' soruşturması kapsamında ifade verdi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 16:21 Güncelleme: 02.10.2024 17:16
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Dilan ve Engin Polat ’vergi’ soruşturması kapsamında ifade verdi

Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılama süren Dilan ve Engin Polat çifti; "vergi kanununa muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatı ile ifade verdi.

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