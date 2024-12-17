Ferdi Tayfur sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi! Ameliyat oldu

Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi (İHA)



Muğla'da bulunan özel hastanenin başhekimi, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Ancak aile üyeleri ve uzman doktorların tavsiyesi doğrultusunda, Ferdi Tayfur bu akşam ambulans uçakla Antalya'ya götürüldü.

Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi (İHA)

Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan başhekim, "Muğla'nın Menteşe ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Özel Yücelen Hastanesi'nde tedavi altına alınan ses ve sinema sanatçısı Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi." dedi.

AMELİYAT OLDU!

Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Dün saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'daki bir özel hastaneye sevk edilen Tayfur yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Ferdi Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sanatçının ameliyat olduğunu duyurdu.

Gözalıcı; "Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz" diyerek usta sanaçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.