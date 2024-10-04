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Mahkemeden Dilan ve Engin Polat’a büyük şok: İki dosya birleştirilsin önerisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 06:55 Güncelleme: 04.10.2024 07:01
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Mahkemeden Dilan ve Engin Polat’a büyük şok: İki dosya birleştirilsin önerisi

Engin ve Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların tahliyesine hükmederken yeni bir gelişme yaşandı. 28 sanığın kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada mahkeme kritik bir öneride bulundu. Yasa dışı bahis lideri Derkan Başer'in yargılandığı davayla Polatların irtibatlı olduğunun iddianamelerde belirtildiğini aktaran mahkeme, Başer'in yargılandığı davayla bu dosyanın birleştirilmesi için yazı yazdı.

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