Esra Erol’da akılalmaz olay! Erkek çocuğa oje sürüp kadın kıyafeti giydirdiler

atv'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bugün de izleyicileri ekran başına kilitledi.





Esra Erol programında şoke eden bir olay işlendi. Programa katılan, Esra Hanım, eski eşi Alper Gümüş'ün velayetini aldığı 12 yaşındaki erkek çocuğuna oje sürüp makyaj yapıldığını ve onu kadın gibi giydirdiklerini söyledi.

Esra Hanım gözyaşları içinde tüm bu gerçekleri Alper'in dini nikahlı eşi Selin'in sayesinde öğrendiğini, Selin ve Alper ayrıldıktan sonra Selin'in evladının kadın gibi giydirildiği fotoğrafları kendisine atıp "Çocuğunu bunların elinden kurtar. Ben sana şahitlik yaparım" dediğini açıkladı.

Esra Hanım, açıklamasında şöyle konuştu: "Bana bu bilgiyi veren eski eşimin ayrıldığı imam nikahlı eşiydi. Benim eski eşimin adı Alper Gümüş. Bana bu fotoğrafı Selin attı. Selin eski eşimin imam nikahlı eşiydi. İki haftalık bir ilişki yaşıyorlar. O eve grip çıktığında çocuğu bu halini görüp bana bilgi verdi. Daha doğrusu kendini Alper'den kurtardıktan sonra bu fotoğrafı attı. Ben "bu çocuğu bu hale kim getirdi? Ne " ne makyajı" dedim. Selin ise "oğlun kendi istedi" diyor. Ama fotoğrafa baktım çocuk üzgün. Hiç mutlu olmayan bir çocuk görüyorum." dedi.

"50 YAŞINDAKİ ADAMLAR OĞLUMA "ÖZEL BÖLGELERİNİ GÖSTER" DİYORMUŞ"

Esra hanım devamında ise "Baba bunu hep böyle alıştırmış. Hem kadın hem de erkek ruhsal. Babaanne böyle kadın hareketleri yaptırıyor. Sanki oryantal oynatıp beline yazma bağlıyor. Küçüklüğünden beri böyle yapıyorlar. Baba da hiç umursamıyor. Baba da çok mutlu. Baba çocuğa benim keyfimi bozma ne hallin varsa gör" diyor. Selin'in bana bu fotoğrafları atması gerçekleri görmem. Selin bana "çocuğunu al, kurtar. Gerekirse ben şahit olurum." dedi. Selin bana bide videoda attı. Görüntüde çocuğum bağırıyor. Orada tehditler savuruyor. Selin diyor "bakın bakın şuan eline bıçak aldı" diyor. Babası ve babaannesinden kendisine yönelik bir şiddette var. Oğlum hiç çocukluğunu yaşayamadı. Benim AZAR'DA 50 yaşındaki adamlarla görüşüyormuş. 50 yaşındaki adamlar "özel bölgelerini görmek istiyorum" diyormuş. Bunu Selin yakalamış. " dedi.





ESRA EROL ŞOKE OLDU

Bunu üzerine şoke olan Esra Erol ve stüdyodakiler "ne?" diyerek tepki gösterdi. Ünlü sunucu Esra Erol ise "Burayı biplemeyin. Biliyorsunuz ki son günlerde gündemde olan bu sosyal medya platformları üzerinden çocukların pornografik görüntülerinin alınması tehdide ve şantaja maruz kalmaları. Çocuklardan istek ve talepleri var korkan çocuklar o isteklerin hepsini yerine getiriyor. AZAR uygulaması var. Bu çocuğun orada kendisinden yaşça büyük kişilerle iletişim kurduğu ve mahrem görüntülerini yayınladığına dair Selin bize bir bilgi mi verdi." dedi.





Esra Hanım ise "Evet, 50 yaşlarındaki şahıs "Bana oranı açsana, göstersene" demiş. Bunu da Selin duyduğu da anda Alper'e söylüyor. Alper oralı olmuyor. Selin direkt telefonu elinden alıyor. Alper'e "uygulamayı sil" diyor. Alper silmeyince Selin siliyor. Oğlum sosyal medyada istismar ediliyor. Normalde çocuğun eğitimi ve bakımı ile ilgilenmesi gereken baba ve babaanne Gülten ama ikisi de bakmıyor. " dedi.

ESRA EROL'DAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA ÇAĞRI

Ünlü sunucu Esra Erol ise "Ben buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çağrıda bulunmak istiyorum. Herhalde en hızlı ve en ivediliklerle adımlar atılacaktır. Gerekli bilgileri ekip arkadaşlarım verecektir." ifadelerini kullandı.



BABAANNE İDDİALARI REDDETTİ

Alper'in annesi Gülten Hanım telefonla bağlandı.Yayına bağlanan babaanne iddiaları reddetti. Oğlunun dini nikahlı eşi Selin'in bunu yaptığını açıkladı. Gülten Hanım, "Çocuk benimle beraber kalıyor. Çocuğu bu hale Selin hanım getirdi. Selin hanım çocuğa şiddet de uygulamış bunun üzerine oğlum Alper nikahı kıymadı ayrıldılar. Çocuk bana ve babasına "Selin beni böyle giydirdi." dedi. Baba da nikahı kıymadı bende çocuğu geri yanıma aldım. Bu ev bizim ikinci evimiz." şeklinde konuştu.

"O EV CEHENNEM EVİ GİBİYDİ"

Selin hanımın annesi Nilgün hanım ise yaına bağlanarak "Esra hanım kızım 1 ay oldu imam nikahı kıyıldı. Selin'in evine gittiğimde çocuğun ilaçlarını verdim. Baktım şizofrenler için kullanılan ilaçlardı. Çocuklar kapılara vuruyor, tekmeler atıyordu. O ev cehennem evi gibiydi. Bu fotoğrafı çeken benim kızımdı. " ifadelerine yer verdi.

"YETER" ÇIĞLIKLARI...

Ünlü sunucu Esra Erol, "Elimde başka görüntüler de var. Yayına veremiyorum. Siz de oradasınız. Hatta çocuk kesici bir aletle tehdit ediliyor." dedi. Görüntülerde çocuğun "yeter" diyerek çığlık attığı görülüyor.