Tarık Tarcan 38 yıl sonra yayınladı! Yeşilçam yıldızları aynı karede! Ahu Tuğba...

Kupa Kızı, Yaprak Dökümü, Gurbet Kadını gibi yapımlarda yer alan oyuncu Tarık Tarcan, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla gündeme geldi.

Tarcan, öğrenciyken bir markanın ilanına başvurarak mankenlik yapmaya başladı ve ardından sunuculuk ve oyunculuk kariyerine adım attı. Özellikle sunuculuğunu üstlendiği Çarkıfelek yarışmasıyla hafızalara kazınan Tarcan, ilk filmini Müjde Ar ile çekti.

Tarık Tarcan gençliği

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Tarcan, son olarak, Yeşilçam yıldızlarıyla yıllar önce verdiği bir tekne pozunu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

Son hali (Instagram)

YEŞİLÇAM YILDIZLARI TEKNEDE!

Tarcan, paylaşımının altına da şu notu ekledi:

"Dünyanın en tatlı insanı ÖZTÜRK SERENGİL... Bilinenin aksine üç kızının harika babası ÇOŞKUN GÖĞEN. AHMET TARIK TEKÇE'nin biricik kızı... Ve dört film çektiğimiz harika mert kadın AHU TUĞBA... Öztürk abim ve sevgili Ahu nurlar içinde yatın. Çok değerli bir anı foto AKREP filminden..."

İşte Tarık Tarcan'ın o paylaşımı...

İlk kez yayınladı (Instagram)