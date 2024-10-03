03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Esra Erol'da büyük yüzleşme! Stüdyo buz kesti: Eniştem 11 ve 13 yaşında beni taciz etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 21:45 Güncelleme: 03.10.2024 22:22
ABONE OL
Esra Erol’da büyük yüzleşme! Stüdyo buz kesti: Eniştem 11 ve 13 yaşında beni taciz etti

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bugün de izleyicileri ekran başına kilitledi. Neslihan Hanım; 24 Eylül Salı günü evden kaçan evli kız kardeşi Cennet Solak’ı aramak için programa katıldı. Stüdyoya Cennet’in diğer kız kardeşi Rabia da geldi. Esra Erol ekibi kayıp Cennet Solak’ı buldu. Canlı yayına gelen Cennet, iki ablasıyla yüzleşti. Cennet’in açıklamaları ise kan dondurdu. Cennet, açıklamasında “Ben 11 ve 13 yaşındayken eniştem bana taciz etti. Beni korumadınız. Yanımda durmadınız” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör