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Haberler Galeri Esra Erol'da canlı yayında tansiyon yükseldi! Bir ihbar ile peş peşe stüdyoyu terk ettiler

Esra Erol'da canlı yayında tansiyon yükseldi! Bir ihbar ile peş peşe stüdyoyu terk ettiler

Üniversite öğrencisi Burak Mert babasını aramak için programa başvurmuş ve dün canlı yayında biyolojik babası Serhat Kılıç'a kavuşmuştu. Bugün Serhat Kılıç ve eşi, Burak ve annesi stüdyoda bir araya geldi. Serhat Kılıç'ın eşi Filiz önceki akşam Nesime ve Serhat'ın bir arada olduğunu iddia edince gerilim tavan yaptı. O dakikalarda canlı yayında gelen ihbarda ise "Serhat bey ve Nesime hanımı bir ayakkabıcıya girerken gördüm" denildi. Bunun üstüne Filiz stüdyoyu terk etti. Ortalığın karıştığı dakikalarda "İstesem Nesime'yi alır çıkarım" diyen Serhat Kılıç, ardından da Nesime canlı yayını terk etti.

Giriş Tarihi: 12.09.2024 23:50 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 23:51
Esra Erol’da canlı yayında tansiyon yükseldi! Bir ihbar ile peş peşe stüdyoyu terk ettiler

ATV'nin en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol izleyicileri ile buluştu. İzleyicilerin en çok izlediği programlardan biri olan Esra Erol, bu hafta da izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı

Esra Erol’da canlı yayında tansiyon yükseldi! Bir ihbar ile peş peşe stüdyoyu terk ettiler

Programa başvuran Burak Mert, biyolojik babasını bulmak istemiş ve dün canlı yayında gerçek babası Serhat Kılıç ile bir araya gelmişti. Duygu dolu anların yaşandığı programda Burak Mert'in annesi de programa katılmış ve hesaplaşma yaşanmıştı.

Esra Erol’da canlı yayında tansiyon yükseldi! Bir ihbar ile peş peşe stüdyoyu terk ettiler

CANLI YAYINDA ORTALIK KARIŞTI

Bunun ardından bugün canlı yayında Burak, Nesime, Serhat Kılıç ve eşi Filiz bir araya geldi. Stüdyoda Filiz'in "DNA testi istiyorum, çünkü güvenmiyorum Nesime Hanıma" demesi ile ortam gerildi ve ardından gelen ihbar ortalığı karıştırdı. İhbarda ise Serhat ve Nesime'nin dışarıda bir arada görüldüğü iddia edildi.

Esra Erol’da canlı yayında tansiyon yükseldi! Bir ihbar ile peş peşe stüdyoyu terk ettiler

Dün yayından sonra Burak, Nesime ve Serhat bir araya geldi. Burak konuyla ilgili "Aslında ikisini de sorguya çektim, sormak istediğim şeyler vardı. Bunları sordum, bunları konuştuk." dedi. Görüşmenin ardından eve gitmediğini söyleyen baba Serhat Kılıç, sahile gittiğini ve dolaştığını söyledi. 8-9 saat sahilde kaldığını söyleyen Serhat "Yaparım arada öyle şeyler" dedi.

Esra Erol’da canlı yayında tansiyon yükseldi! Bir ihbar ile peş peşe stüdyoyu terk ettiler

Anne Nesime ise otelden ayrılarak yeğeninin evine gittiğini ve oteldeki görevliye sebebini de söylediğini belirtti. Nesime " Eve gittim hatta Hüseyin beye canlı konum attım, dedim gelip teyit edebilirsiniz" dedi.