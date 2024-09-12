13 Eylül 2024, Cuma
Esra Erol'da canlı yayında tansiyon yükseldi! Bir ihbar ile peş peşe stüdyoyu terk ettiler
Üniversite öğrencisi Burak Mert babasını aramak için programa başvurmuş ve dün canlı yayında biyolojik babası Serhat Kılıç'a kavuşmuştu. Bugün Serhat Kılıç ve eşi, Burak ve annesi stüdyoda bir araya geldi. Serhat Kılıç'ın eşi Filiz önceki akşam Nesime ve Serhat'ın bir arada olduğunu iddia edince gerilim tavan yaptı. O dakikalarda canlı yayında gelen ihbarda ise "Serhat bey ve Nesime hanımı bir ayakkabıcıya girerken gördüm" denildi. Bunun üstüne Filiz stüdyoyu terk etti. Ortalığın karıştığı dakikalarda "İstesem Nesime'yi alır çıkarım" diyen Serhat Kılıç, ardından da Nesime canlı yayını terk etti.
Giriş Tarihi: 12.09.2024 23:50 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 23:51