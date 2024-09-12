Esra Erol’da canlı yayında tansiyon yükseldi! Bir ihbar ile peş peşe stüdyoyu terk ettiler

Dün yayından sonra Burak, Nesime ve Serhat bir araya geldi. Burak konuyla ilgili "Aslında ikisini de sorguya çektim, sormak istediğim şeyler vardı. Bunları sordum, bunları konuştuk." dedi. Görüşmenin ardından eve gitmediğini söyleyen baba Serhat Kılıç, sahile gittiğini ve dolaştığını söyledi. 8-9 saat sahilde kaldığını söyleyen Serhat "Yaparım arada öyle şeyler" dedi.