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Haberler Galeri 14 yaşındaki engelli kızı istismar etmişti! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alınan Zahid, anne ve üvey baba tutuklandı

14 yaşındaki engelli kızı istismar etmişti! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alınan Zahid, anne ve üvey baba tutuklandı

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da dün (20 Eylül 2024) yaşanan olay Türkiye'nin adeta gündemine oturdu.14 yaşındaki zihinsel engelli olan P.D. isimli çocuğu istismar eden Afgan Uyruklu Zahid Cabbar Gassami, Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından canlı yayında gözaltına alındı. Yaşanan gelişmelerin ardından engelli çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yabancı uyruklu Zahid Cabbar Gassami ile annesi ve üvey babası tutuklandı.İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.09.2024 20:41 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 21:10
14 yaşındaki engelli kızı istismar etmişti! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alınan Zahid, anne ve üvey baba tutuklandı

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da dün (20 Eylül 2024) yaşanan olay Türkiye'nin adeta gündemine oturdu. Hatırlanacağı üzere Serkan Karakaya, eşi Ayşe'nin çocukları yanına alarak 14 yaşındaki üvey kızını istismar eden Afgan asıllı Zahid'e kaçtığını ileri sürdü. Engelli kızını istismarcısı ile evlendiren Ayşe ve 14 yaşındaki engelli kızı istismar eden Afgan Zahid Gassami stüdyoya geldi.

14 yaşındaki engelli kızı istismar etmişti! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alınan Zahid, anne ve üvey baba tutuklandı

Taraflar canlı yayında yüzleşirken stüdyoya gelen ekipler tarafından gözaltılar gerçekleşti.

Esra Erol'da programına katılan Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya'nın 16 yaşındaki %50 zihinsel engelli kızı P.D'nin 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını söyledi.

14 yaşındaki engelli kızı istismar etmişti! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alınan Zahid, anne ve üvey baba tutuklandı

Serkan Karakaya'nın anlattıklarına göre, 14 yaşındaki kızın istismarında öz baba suçlandı ancak korkunç gerçek DNA testi ile ortaya çıktı. İstismarcının Afgan Uyruklu Zahid Gassami olduğu öğrenilirken bu suçlamayı kaldıramayan öz babanın ise aynı gün intihar ettiği ortaya çıktı.

14 yaşındaki engelli kızı istismar etmişti! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alınan Zahid, anne ve üvey baba tutuklandı

ANNE KORKUNÇ GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Ayşe Karakaya, cinsel istismar sonucu çocuk esirgeme kurumuna yerleştirilen 14 yaşındaki zihinsel engelli kızını kendi elleriyle istismar eden Zahid Gassami'ye teslim ettiğini ve dini nikah ile evlendirdiğini itiraf etti.

14 yaşındaki engelli kızı istismar etmişti! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alınan Zahid, anne ve üvey baba tutuklandı

14 yaşındaki P.D. isimli çocuğu istismar eden Afgan Uyruklu Zahid Gassami canlı yayına katıldı. Pişkin tavırları ile dikkat çeken Zahid "14 yaşındaki kız benim karım" diyerek tekrar tüm tepkileri topladı.