14 yaşındaki engelli kızı istismar etmişti! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alınan Zahid, anne ve üvey baba tutuklandı

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da dün (20 Eylül 2024) yaşanan olay Türkiye'nin adeta gündemine oturdu. Hatırlanacağı üzere Serkan Karakaya, eşi Ayşe'nin çocukları yanına alarak 14 yaşındaki üvey kızını istismar eden Afgan asıllı Zahid'e kaçtığını ileri sürdü. Engelli kızını istismarcısı ile evlendiren Ayşe ve 14 yaşındaki engelli kızı istismar eden Afgan Zahid Gassami stüdyoya geldi.