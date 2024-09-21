21 Eylül 2024, Cumartesi
14 yaşındaki engelli kızı istismar etmişti! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alınan Zahid, anne ve üvey baba tutuklandı
ATV'nin en çok izlenen ve sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da dün (20 Eylül 2024) yaşanan olay Türkiye'nin adeta gündemine oturdu.14 yaşındaki zihinsel engelli olan P.D. isimli çocuğu istismar eden Afgan Uyruklu Zahid Cabbar Gassami, Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından canlı yayında gözaltına alındı. Yaşanan gelişmelerin ardından engelli çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yabancı uyruklu Zahid Cabbar Gassami ile annesi ve üvey babası tutuklandı.İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.09.2024 20:41 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 21:10