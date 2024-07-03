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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi! İstenen cezalar belli oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 22:02 Güncelleme: 03.07.2024 22:33
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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi! İstenen cezalar belli oldu

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polatlar soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliye ilişkin soruşturma tamamlandı. Şüpheliler için "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" , “yasadışı bahis” “suç örgütü kurma ve üye olma” suçlarından iddianame düzenledi. Öte yandan savcılık çeşitli suçlardan Dilan Polat için 27 yıl hapis cezası istedi

Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin soruşturmasında sona gelindi. Savcılık iddianamesini düzenledi.


SAVCILIKTAN3 AYRI SUÇTAN İDDİANAME
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" , "yasadışı bahis" "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından iddianame hazırladı.

27 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüphelilerin yargılanmasına başlanacak. Savcılık çeşitli suçlardan Dilan Polat için 27 yıl hapis cezası istedi.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde savcılık Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da olduğu 12 şüpheli için tahliye talep etmiş, hakimlik Dilan Polat hariç 11 şüphelinin tahliyesine hükmetmişti.

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