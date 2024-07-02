Hülya Avşar'dan bomba itiraf! Meryem Uzerli'ye 'Neden evlenmediler seninle?' diye sormuştu
Hülya Avşar'ın, YouTube'da yayınlanan programında oyuncu Meryem Uzerli'ye yönelttiği 'evlilik' sorusu gündem yaratmıştı. Ardından, kendi adını taşıyan bir tenis turnuvasının ödül törenine katılan sanatçı, bu konuda açıklama yapma gereği duydu. İşte detaylar...
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolüyle büyük bir başarı elde eden ünlü oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube kanalındaki programına konuk olmuştu.
İki kız çocuğu sahibi olan Uzerli, "İlişkilerini bir türlü oturtamadın, bu hayat zor değil mi?" diye soran Avşar'a, dikkat çeken bir yanıt vermişti.
"AŞK NE ZAMAN BAŞARILI Kİ?"
"Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşk için başarılı ya da başarısız diye bir şey yok."
Avşar kızı, ardından meslektaşına "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" diye sormuş ve "Yani seni niye kaçırdılar?" diye eklemişti.
"HİÇ TAHMİN ETMEDİM"
Hülya Avşar, önceki akşam Hülya Avşar Cup ödül törenindeydi. Avşar, geçtiğimiz günlerde programında konuk ettiği Meryem Uzerli ile ilgili konuştu.
Avşar, "Kıskanılacak güzelliğe sahip. Çok keyifliydi. Programın son halini biz ona attık zaten. Kendisi de izledi ve onayladı. O rahatsız olmadı ama başkaları onun adına rahatsız oldu.
Ben sorduğum sorudan da mutluyum. Doğru bir soru sordum. Neden evlenmeden çocuk sahibi olduğunu sordum. İnsan onu kıskanamıyor bile. Bu kadar hoş olacağını hiç tahmin etmedim. Yooo! Kıskandım ya." diyerek güldü.
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