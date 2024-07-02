Hülya Avşar’dan bomba itiraf! Meryem Uzerli’ye ’Neden evlenmediler seninle?’ diye sormuştu

"AŞK NE ZAMAN BAŞARILI Kİ?"

"Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşk için başarılı ya da başarısız diye bir şey yok."

Avşar kızı, ardından meslektaşına "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" diye sormuş ve "Yani seni niye kaçırdılar?" diye eklemişti.