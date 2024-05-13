İbrahim Tatlıses'in torunu Burak Baran isyan etti! 'Yerin dibine batsın dünya malı'
İbrahim Tatlıses, dairesini rızası dışında altı yıldır haksız işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlı'ya dava açmış ve kazanmıştı. Ünlü türkücüye son olarak ilk eşi Adalet Sara'dan olan kızı Gülşen'in oğlu Burak Baran, "Yerin dibine batsın dünya malı" diyerek ateş püskürdü. İşte haberin detayları...
Dairesini rızası dışında altı yıldır haksız işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlı'ya açtığı davayı kazanan İbrahim Tatlıses uzun süre magazin manşetlerinde yer almıştı.
"BABALIK NASIL YAPILIR ONU ÖĞRENSİN"
Mahkeme, Mert Tatlı'nın dedesine ait daireyi boşaltmasına karar verdi ve 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmetmişti. Tatlıses, şu ifadeleri kullanmıştı: "Evim varken evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey var mı? Şimdi vereceğim ama. Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba? Babalık nasıl yapılır onu öğrensin.
Çocuğum kiradayken ben onun çocuğuna ev veremem. İki tane kızıma bakıyorum, torunlarıma da bakıyorum. Ev kiralarını gönderiyorum. Urfa'daki arazimi müteahhite vereceğim. 100 tane daire çıkıyor. Her kızıma 5'er ev vereceğim. Torunumla aramda bir sorun yok ama bu saatten sonra olabilir"
"BABALIK KONUSUNDA AHKAM KESECEK SON İNSANSINIZ"
Tatlıses'in oğlu ve Mert Tatlı'nın babası Ahmet Tatlı'dan ünlü türkücüye sosyal medya üzerinden yanıt gelmişti.
"Babalık konusunda ahkam kesecek son insansınız" diyen Ahmet Tatlı, şunları söylemişti: "Oğlum Mert'e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi, verdi derken tapusunu değil tabii ki. Oğlum altı yıl önce evlendi ve orada ailesiyle yaşamaya devam etti. Sonra kendisi bunu yeni fark etmiş gibi dava açtı, oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiraları faiziyle istedi. Ben yıllarca Mert'e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses.
Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Daha çocuk yaşta beni kendinize koruma yapmış, kalabalıklarda, konserlerde önünüze kalkan yapmış insansınız. Şimdi kalkmış 'babalık nasıl yapılırmış öğrensin' diyorsunuz. Sizi örnek alsaydım çocuklarımın vah haline! Ben çocuklarımı açta, açıkta bırakacak bir baba değilim. Ayrıca oğlum Mert de yaşamak için bana muhtaç değil; öyle bile olsa ben ne oğlumu ne de torunlarımı mağdur etmem"
BİR TEPKİ DE TORUNDAN!
Ünlü şarkıcıya oğlu Ahmet Tatlı'nın ardından bir tepki de torunu Burak Baran'dan geldi. İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Burak Baran "Yerin dibine batsın dünya malı" diyerek sitem etti.
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'in oğlu Burak Baran sosyal medya üzerinden dedesine adeta ateş püskürdü.
"KEFENİMİZDE CEP YOK"
Muğla Bodrum Bitez'de 48 dairelik site içerindeki evlerin dağıtıldığını söyleyen Baran, "Çocukları birbirinden ayıran ne? Yıllardır yaşananları ben biliyorum. Mesele adil olmayan bir babalık söz konusudur. Söz konusu mal mülk değil yerin dibine batsın dünya malı kefenimizde cep yok." dedi.
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