İbrahim Tatlıses’in torunu Burak Baran isyan etti! ’Yerin dibine batsın dünya malı’

"BABALIK KONUSUNDA AHKAM KESECEK SON İNSANSINIZ"

Tatlıses'in oğlu ve Mert Tatlı'nın babası Ahmet Tatlı'dan ünlü türkücüye sosyal medya üzerinden yanıt gelmişti.

"Babalık konusunda ahkam kesecek son insansınız" diyen Ahmet Tatlı, şunları söylemişti: "Oğlum Mert'e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi, verdi derken tapusunu değil tabii ki. Oğlum altı yıl önce evlendi ve orada ailesiyle yaşamaya devam etti. Sonra kendisi bunu yeni fark etmiş gibi dava açtı, oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiraları faiziyle istedi. Ben yıllarca Mert'e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses.

Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Daha çocuk yaşta beni kendinize koruma yapmış, kalabalıklarda, konserlerde önünüze kalkan yapmış insansınız. Şimdi kalkmış 'babalık nasıl yapılırmış öğrensin' diyorsunuz. Sizi örnek alsaydım çocuklarımın vah haline! Ben çocuklarımı açta, açıkta bırakacak bir baba değilim. Ayrıca oğlum Mert de yaşamak için bana muhtaç değil; öyle bile olsa ben ne oğlumu ne de torunlarımı mağdur etmem"