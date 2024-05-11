Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'ten takipçilerine uyarı: "Ciddiye almayın!"
Yeşilçam'ın yıldızlarından Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi. Koçyiğit, kendisi adına açılan sahte sosyal medya hesapları konusunda hayranlarını uyardı. İşte haberin detayları...
76 yaşındaki usta sanatçı Hülya Koçyiğit, takipçilerini adını açılan sahte hesaplara karşı uyardı. Koçyiğit, Instagram sayfasında yazılı açıklama yayınladı.
SAHTE HESAPLARA KARŞI UYARDI!
Koçyiğit paylaşıında şu ifadelere yer verdi:
"Benim x (twitter) hesabım yoktur. Resmi olarak kullandığım tek sosyal medya hesabım 'hulyakocyigitresmi' profil adıyla instagram'dır.
Adıma açılan hiçbir sosyal medya hesabını ve hesabın yazdıklarını ciddiye almamanızı bir kez daha bilginize sunarım.
Ve sahte hesaplar açıp, kıymetli zamanını bu işlere harcayanlara açıp kitap okumalarını, bilimden, sanattan, spordan faydalanarak ruhlarını beslemelerini sevgiyle tavsiye ederim."
Türk sinemasının önemli yapıtlarında yer alan, doğallığı ve güzelliğiyle gönüllere taht kuran, duayen sanatçı Hülya Koçyiğit'in yıllara meydan okuyan duruşu hayranları tarafından büyük beğeni topluyor. Şimdilerde Film Gibi Hayatlar programında sunuculuk yapan Hülya Koçyiğit, özel hayatı ile her zaman parmakla gösteriliyor.
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de her zaman övgülerin odağı oldu.
76 yaşındaki usta sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi. Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi.
Şimdilerde 2 torunu olan ve hatta torunlarının 4 çocuğu ile büyük anneanne olmanın keyfini süren, sunduğu programlarla hayranlarıyla buluşan Hülya Koçyiğit, 1968 yılında nikah masasına oturduğu eşi Selim Soydan ile tanışma hikayelerini bakın nasıl anlatmıştı...
Hülya Koçyiğit ile eşi Selim Soydan 5 Temmuz 1968'den bu yana evliler. Çift birbirlerini ilk kez Büyükada'da görüp aşık olmuş.
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