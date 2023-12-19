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'Yılın Komedi İnsanı Ödülü' alan Ata Demirer GQ Ödül Töreni'ne damga vurdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.12.2023
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’Yılın Komedi İnsanı Ödülü’ alan Ata Demirer GQ Ödül Töreni’ne damga vurdu

GQ Men Of The Years 2023 ödülleri sahipleri belli oldu. Ünlüler geçidinin yaşandığı geceye damga vuran isimlerden biri de Ata Demirer oldu. ‘Yılın Komedi İnsanı’ ödülünü alan Demirer, fit görünümüyle büyük beğeni topladı. Şıklığı ise tam not aldı.

Dün akşam gerçekleşen GQ Men Of The Years 2023 Ödül Töreni'nde adeta ünlüler geçidi yaşandı. Işıltılı gecenin çok konuşulanları arasında ünlü komedyen Ata Demirer de vardı.

Dün gece gerçekleşen görkemli törende 'Yılın Komedi İnsanı' ödülü ünlü komedyen, senarist, oyuncu Ata Demirer'in oldu.

'Yılın Komedi İnsanı' ödülünü, kariyerinde çok önemli bir yere sahip olan 'Avrupa Yakası' dizisinden rol arkadaşı Gülse Birsel'in elinden alan Ata Demirer, fit görüntüsüyle de büyük beğeni topladı.

Ata Demirer'in GQ Ödül Töreni şıklığı tam not aldı.

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