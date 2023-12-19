'Yılın Komedi İnsanı Ödülü' alan Ata Demirer GQ Ödül Töreni'ne damga vurdu
GQ Men Of The Years 2023 ödülleri sahipleri belli oldu. Ünlüler geçidinin yaşandığı geceye damga vuran isimlerden biri de Ata Demirer oldu. ‘Yılın Komedi İnsanı’ ödülünü alan Demirer, fit görünümüyle büyük beğeni topladı. Şıklığı ise tam not aldı.
Dün akşam gerçekleşen GQ Men Of The Years 2023 Ödül Töreni'nde adeta ünlüler geçidi yaşandı. Işıltılı gecenin çok konuşulanları arasında ünlü komedyen Ata Demirer de vardı.
Dün gece gerçekleşen görkemli törende 'Yılın Komedi İnsanı' ödülü ünlü komedyen, senarist, oyuncu Ata Demirer'in oldu.
'Yılın Komedi İnsanı' ödülünü, kariyerinde çok önemli bir yere sahip olan 'Avrupa Yakası' dizisinden rol arkadaşı Gülse Birsel'in elinden alan Ata Demirer, fit görüntüsüyle de büyük beğeni topladı.
Ata Demirer'in GQ Ödül Töreni şıklığı tam not aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
- Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
- Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
- Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...
- Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
- Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransa'dan geliyor! Puzzle'ın eksik parçası tamamlanıyor
- Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı
- Güneş Patlaması oldu mu, etkileri neler? Elektrik ve radyo sinyalleri bozulacak mı? NASA detaylarıyla duyurdu: 2017'den itibaren...
- En zorlu optik test! Resimdeki kadını görebilmek samanlıkta iğne aramaktan daha zor!
- Yarın okul var mı, yok mu? 18 Aralık Pazartesi 2023 okullar tatil mi, son durum ne? Valilik, MEB açıklamaları...
- En uzun gece ne zaman? 2023 günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış ve yaz gündönümü tarihleri…
- Milli Piyango 2024'te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...