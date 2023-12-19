Süreyya Yalçın’dan 3 gün 3 gece kutlama! Doğum günü için milyonlar döktü

İş ve sanat camiasından birçok kişinin katıldığı doğum gününde, özel şovlar yapıldı. Siyah konseptli kıyafetiyle göz kamaştıran Yalçın, dört katlı pastasını eşi Ozan Baran ile kutladı. Öte yandan Baran, bu kutlama için kesenin ağzını da açtı ve 2 milyon TL'ye yakın para harcadı.

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