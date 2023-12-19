Süreyya Yalçın'dan 3 gün 3 gece kutlama! Doğum günü için milyonlar döktü
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, 39'ncu yaşını Bodrum'da 3 gün 3 gece süren parti ile kutladı. Eşi için hiçbir masraftan kaçmayan Ozan Baran, oteldeki kutlama için 2 milyon TL harcadı.
Merhum iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı olarak tanınan Süreyya Yalçın'a yaklaşık 1.5 milyar dolar servet kaldı. Lüks yaşamı ve son derece pahalı takılarıyla hep ön planda olan Yalçın, yaptığı harcamalarla da her zaman zenginliğini gözler önüne sermekten çekinmiyor.
Eşi Ozan Baran ile hayatını Amerika'da sürdüren sosyetik isim, tatil için sık sık Türkiye'yi tercih ediyor. Bodrum'da lüks bir villası bulunan Yalçın, geçtiğimiz gün yeni yaşını görkemli bir şekilde kutladı.
KESENİN AĞZINI AÇTI
Eşi Ozan Baran, önceki akşam eşi Süreyya Yalçın'a dillere destan bir doğum günü sürprizi organize etti. Her yıl Miami'de doğum gününü kutlayan sosyetik güzel, bu yıl 39. yaşına Bodrum'da lüks bir otelde girdi. Üç gün üç gece süren kutlamaya 40 kişilik özel davetli katıldı.
İş ve sanat camiasından birçok kişinin katıldığı doğum gününde, özel şovlar yapıldı. Siyah konseptli kıyafetiyle göz kamaştıran Yalçın, dört katlı pastasını eşi Ozan Baran ile kutladı. Öte yandan Baran, bu kutlama için kesenin ağzını da açtı ve 2 milyon TL'ye yakın para harcadı.
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