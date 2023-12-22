Pelin Akil ve Anıl Altan'a nazar değdi! Boşanıyorlar mı?
En sevilen çiftlerin arasında yer alan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanacağı iddiası gündeme geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 'Sorun yok' diyen Altan, daha sonra sonrasında yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.
Türk ünlüler arasında en sevilen çiftlerden olan Akil ve Altan, örnek evlilikleriyle dikkati çekerken, ortaya atılan iddia sevenlerini üzdü.
Alin ve Lina adında da iki kızı olan çiftten ilk hamle Anıl Altan'dan geldi.
Geçtiğimiz hafta ailece yeni yıl tatiline çıkan çiftten Pelin Akil, konuyla ilgili sessiz kalırken, Anıl Altan, Instagram sayfasında romantik tatilden fotoğraflar paylaşarak "Sorun yok" mesajı verdi. Anıl Altan'ın önceki gece geç saatlerde yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı:
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