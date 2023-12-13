Sosyetik kolejde akran zorbalığı! Biber gazlı müdahale ortalığı karıştırdı
Giderek artan akran zorbalığı, bu kez İstanbul’un en ünlü özel liselerinden Koç Lisesi’ne sıçradı. Sosyetenin çocuklarının gittiği okulda geçen hafta meydana gelen olayda, akran zorbalığının farklı boyutu yaşandı. Yapılan biber gazlı müdahale okulu karıştırdı. İşte detaylar…
Son zamanlarda liselerde artan akran zorbalığının bir örneği İstanbul'un en ünlü liselerinden Koç Lisesi'nde yaşandı. Okulda geçen hafta meydana gelen olayda, akran zorbalığının farklı boyutu yaşanmış! İşte Bülent Cankurt'un kaleme aldığı o yazısı...
Son zamanlarda liselerde artan akran zorbalığının, sosyetenin çocuklarının gittiği, İstanbul'un en ünlü özel liselerinden Koç Lisesi'ne de sıçradığını öğrendim. Üstelik okulda geçen hafta meydana gelen olayda, akran zorbalığının farklı boyutu yaşanmış!
Okulda sekiz kişilik erkek grubu, sınıf arkadaşları olan erkek bir öğrenciye kafayı takmış ve -dertleri neyse- her fırsatta bu çocuğu dövüyorlarmış.
Sonunda çocuğun canına tak etmiş ve geçen hafta okula biber gazıyla gelmiş. Bu sekiz kişilik zorba grup yine çocuğu dövmeye kalkmış, çocuk da cebinden çıkardığı biber gazını gözlerine sıkmış.
Bu sefer dayak yemekten kurtulmuş ama okul karışmış! Çünkü bu olayla hem okulda zorba bir grubun olduğu ortaya çıkmış hem de bir öğrencinin biber gazıyla okula gelmesi...
Okul yönetimi, olayı gizli tutmaya çalışmış ama olay, okulda çocuğu olan sosyetik velilerin kulağına gitmiş bile ve haklı olarak da çok tedirgin olmuşlar. Bakalım Koç Lisesi, akran zorbalığının önüne geçebilecek mi...
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