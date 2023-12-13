Özge Ulusoy’dan şok karar! Faruk Çolakoğlu’yla evlenmekten vazgeçti





ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA!

Adana'da düzenlenen bir defilede model arkadaşı Ece Gürsel ile beraber boy gösteren Özge Ulusoy, yine her zaman olduğu gibi fiziğiyle kendine hayran bıraktı. "Cumhuriyet Kadını Her Yerde" temasını vurgulamak için mankenler meslekleri ifade eden işçi bareti, boks eldiveni ve daha birçok aksesuarı farklılık yaratarak gelinlik ve abiyelerle birlikte sergiledi. Defile sonrası soruları yanıtlayan Ulusoy, konu evliliğe gelince; evliliğe sıcak bakmadığını ve çocuk istemediğini dile getirince herkesi şaşırttı.