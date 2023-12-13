1955'te başlayan rüyada son düzlük! Akkuyu’da ilk reaktör işletmeye alınıyor | 65 yıllık rüyada Berat Albayrak imzası

Mersin'de inşaatı devam eden ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığına büyük katkı sağlayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) bir eşik daha aşıldı. Nükleer Düzenleme Kurumu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktörünün işletmeye alınmasına yönelik izni verdi. Artık santralin işletilebilmesi için başlatma, ayarlama ve çalıştırma süreçlerine geçilebilecek. 1955'te başlayan nükleer yolculuğumuz 2018 yılında o dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını yürüten ve projenin her aşamasında imzası bulunan Berat Albayrak, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Akkuyu NGS'nin temel atma törenindeki konuşmasında Akkuyu NGS temel atma töreninin Türkiye için bir gurur töreni olduğunu belirmişti.