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Haberler Galeri 1955'te başlayan rüyada son düzlük! Akkuyu’da ilk reaktör işletmeye alınıyor | 65 yıllık rüyada Berat Albayrak imzası

1955'te başlayan rüyada son düzlük! Akkuyu’da ilk reaktör işletmeye alınıyor | 65 yıllık rüyada Berat Albayrak imzası

Mersin'de inşaatı devam eden ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığına büyük katkı sağlayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) bir eşik daha aşıldı. Nükleer Düzenleme Kurumu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktörünün işletmeye alınmasına yönelik izni verdi. Artık santralin işletilebilmesi için başlatma, ayarlama ve çalıştırma süreçlerine geçilebilecek. 1955'te başlayan nükleer yolculuğumuz 2018 yılında o dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını yürüten ve projenin her aşamasında imzası bulunan Berat Albayrak, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Akkuyu NGS'nin temel atma törenindeki konuşmasında Akkuyu NGS temel atma töreninin Türkiye için bir gurur töreni olduğunu belirmişti.

Giriş Tarihi: 13.12.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 07:05
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1955’te başlayan rüyada son düzlük! Akkuyu’da ilk reaktör işletmeye alınıyor | 60 yıllık rüyada Berat Albayrak imzası

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), santralin ilk reaktörünün işletmeye alınmasına yönelik gerekli izni verdi. Söz konusu izinle, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının son aşaması olan ve santralin güvenli bir şekilde işletilmesine temel teşkil eden başlatma, ayarlama ve çalıştırma süreçlerine geçilebilecek. Daha sonra ilk güç ünitesinin işletilmesi için gerekli lisansın alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1955’te başlayan rüyada son düzlük! Akkuyu’da ilk reaktör işletmeye alınıyor | 60 yıllık rüyada Berat Albayrak imzası

TOPLAM 4 ÜNİTE
Lisansın alınmasıyla, nükleer yakıtın reaktöre yüklenmesi ve devreye alma öncesi kontrol işlemlerinin başlatılması sağlanacak. Santral, tam kapasite devreye girdiğinde, yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayabilecek.

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1955’te başlayan rüyada son düzlük! Akkuyu’da ilk reaktör işletmeye alınıyor | 60 yıllık rüyada Berat Albayrak imzası

Toplam 4 üniteden oluşacak ve 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin 29 Ekim 2024'de devreye alınması öngörülüyor.

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1955’te başlayan rüyada son düzlük! Akkuyu’da ilk reaktör işletmeye alınıyor | 60 yıllık rüyada Berat Albayrak imzası

YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ
Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamada, izin için gereken başvuru belgelerinin ilki 17 Mart'ta, ikincisi ise 24 Ağustos'ta NDK'ye sunuldu. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, sürece ilişkin, "NDK'nin Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin işletime alınması için izin verme kararı, Türk mevzuatının ve NGS inşasına yönelik uluslararası standartların tüm gerekliliklerini yerine getirdiğimizi ve ilerlemeye hazır olduğumuzu teyit etmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Zoteeva, NDK uzmanları dahil, iznin alınmasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ettiğini belirterek, "Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye alınmasına izin verilmesiyle projenin gelişiminde yeni, önemli ve daha da sorumluluk gerektiren bir aşamaya giriyoruz" ifadelerini kullandı.

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1955’te başlayan rüyada son düzlük! Akkuyu’da ilk reaktör işletmeye alınıyor | 60 yıllık rüyada Berat Albayrak imzası

TÜRKİYE ELEKTRİĞİNİN YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK
Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, her biri 1.200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor.