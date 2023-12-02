Hülya Avşar hastalığı hakkında ilk kez konuştu: ‘Zor atlattım’

Çıkışta soruların yanıtlayan Avşar, ''Çok zor bir hafta geçirdim. Kas ağrılarım olmadı ama yoğun bir öksürük ve burun akıntısı oldu. Çok ağır geçti. Hastalık geçti zannederek birkaç defa spor yaptım ama tekrar nüksetti.