Hülya Avşar hastalığı hakkında ilk kez konuştu: ‘Zor atlattım’
Uzun süredir koronavirüsü atlatmaya çalışan Hülya Avşar, sonunda sağlığına kavuştu. Avşar, “Hastalık çok ağır geçti. Tam atlattım derken bir kez daha nüksetti” dedi.
Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hülya Avşar, önceki akşam karantina sürecinin bitmesiyle, kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile soluğu Tarabya'da aldı.
Çıkışta soruların yanıtlayan Avşar, ''Çok zor bir hafta geçirdim. Kas ağrılarım olmadı ama yoğun bir öksürük ve burun akıntısı oldu. Çok ağır geçti. Hastalık geçti zannederek birkaç defa spor yaptım ama tekrar nüksetti.
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