CANLI ATV İZLE | Safir 12. bölüm tek parça, tamamını full HD, 4K, kesintisiz, donmadan izleme ekranı! Ateş, Feraye'nin bebeğinin babasını öğrenecek mi?
Atv ekranlarının yeni gözde dizisi Safir, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerden büyük ilgi görüyor. İlhan Şen ve Özge Yağız'ın başrollerini üstlendiği dizi, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Safir'in duygusal derinliği ve karakterler arasındaki güçlü bağlar, izleyicileri her hafta yeniden ekrana çekiyor. İşte Safir 12. bölüm tek parça, tamamını full HD, 4K, kesintisiz, donmadan izleme ekranı...
Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak üzere dönen Ateş'in, kardeşleri Yaman ve Okan ile arasındaki aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık dolu sınavları konu alan dizi, izleyicilere duygu yüklü bir deneyim sunuyor. Safir'in 12. bölümü, seyircileri bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazırlanırken, bu entrikalarla dolu hikayede neler olacağı merak konusu. Safir'in izleyicilere sunacağı yeni sürprizlerle dolu bölümü kaçırmak istemeyenler, heyecanla detayları araştırmaya başladı. Peki Safir 12. bölümünde neler olacak?
SAFİR YENİ BÖLÜMÜ HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?
Safir dizisi her hafta pazartesi saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
SAFİR 12. BÖLÜM CANLI İZLE!
12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Feraye ve Okan, intikam hırsıyla dengesini iyice kaybetmiş olan Bora'nın zorbalıklarına maruz kalır. Bora kafayı Feraye'ye takar, Yaman ve Ateşin olmadığı bir dünyada, birlikte olmayı planlamaktadır. Kendinden ziyade Yaman için endişelenen Feraye, Bora'nın döndüğünü daha fazla saklamaz.
Feraye için endişelenen Yaman ise, bu tehlike karşısında ona daha yakın durmaya başlar. Diğer yandan, bir başka şüpheye kapılan Ateş de Feraye ve Yaman ikilisini yakın gözlem altına almıştır. Her ne kadar anlaşmalı bir evlilik olsa da aralarındaki, Ateş aşka düştüğü Feraye'yi kıskanmaktadır. Peki ya bebeğin babasının Yaman olduğunu öğrenirse… Neler yapacağını, ne yönde kararlar alacağını kestirmek zor olacaktır.
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