CANLI ATV İZLE | Safir 12. bölüm tek parça, tamamını full HD, 4K, kesintisiz, donmadan izleme ekranı! Ateş, Feraye’nin bebeğinin babasını öğrenecek mi?

Feraye için endişelenen Yaman ise, bu tehlike karşısında ona daha yakın durmaya başlar. Diğer yandan, bir başka şüpheye kapılan Ateş de Feraye ve Yaman ikilisini yakın gözlem altına almıştır. Her ne kadar anlaşmalı bir evlilik olsa da aralarındaki, Ateş aşka düştüğü Feraye'yi kıskanmaktadır. Peki ya bebeğin babasının Yaman olduğunu öğrenirse… Neler yapacağını, ne yönde kararlar alacağını kestirmek zor olacaktır.