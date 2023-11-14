Yıldız Çağrı Atiksoy'u yıkan ölüm: Seninle koca bir devir kapandı
Kuruluş Osman’ın yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy’un babaannesinin yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Atiksoy, “Şimdi seninle koca bir devir kapandı. Kalbimizin en güzel köşesinde çocuklarımıza anlatacağımız en güzel insan olarak kalacaksın hep” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Yıldız Çağrı Atiksoy'un babaannesi vefat etti. Ünlü oyuncu, acı haberi; "Biliyorum ki sonsuzluğun en güzel mertebesinde özgürsün şimdi" sözleriyle duyurdu.
"TANIDIĞIM EN PAMUK KALPLİ İNSAN"
Konuyla alakalı açıklamada bulunan Atiksoy, "Hayatımda en sevdiklerimin başında gelen canım babaannem, pamuğum... Tanıdığım en melek, en pamuk kalpli insan... Etrafını sadece güzelleştirmek için var olan, iyiliğe odaklı, ender ruhlardan... Biliyorum ki sonsuzluğun en güzel mertebesinde özgürsün şimdi" ifadelerini kullandı.
Duygusal bir mesaj yayınlayan Yıldız Çağrı Atiksoy, "O eller; 8 evlat, bir o kadar da torun büyüttü. Bir kere bile 'Of!' dediğini görmedim. Hayatı boyunca sevgiyle, sabırla, şefkatle kocaman bir aile inşa etti. Hayattaki en kıymetli şeyi; aile olmayı öğretti bize. En büyük miras ondan bize kalan. İman dolu 95 yıl..." dedi.
"YAŞAYAN BİR MELEKTİN"
Yıldız Çağrı Atiksoy, ayrıca paylaşımına; "Teşekkürler senden öğrendiğimiz her şey için... İyi ki babaannem sen olmuşsun. Biz çok şanslı torunlardık. Şimdi seninle koca bir devir kapandı. Kalbimizin en güzel köşesinde çocuklarımıza anlatacağımız en güzel insan olarak kalacaksın hep. Seni çok seviyorum, huzur içinde uyu çınarımız... Sen gerçekten bu yeryüzünde yaşayan bir melektin..." şeklinde not düştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede, patladı mı? Yeniden alevler yükselen Etna Yanardağı yüksekliği kaç metre, patlayacak mı? Son güncel gelişmeler...
- Uzmanlar tabloyu çıkardı! İstanbul, İzmir, Sakarya ve diğer iller tehdit altında! %90'lık korkunç bilanço...
- Ara tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 Kasım ara tatil kaç gün sürecek, günleri uzadı mı, tatil ne zaman bitecek?
- Asgari ücrette 5 maddelik zam ortaya çıktı! Milyonlarca işçiye refah paysız 17.803 TL maaş! 2024 aylıkları kalem kalem hesaplandı
- Milyonlarca öğrenciye duyuruldu: 5.500 TL IBAN'a yatacak! Vergisiz telefon başvuru şartları sıralandı! ÖTV'siz, KDV'siz telefon başvurusu nereden yapılır?
- SSK, Bağ-Kur, 4C'liye müjde geldi! 14-17-18-20-22-23-25 Kasım'da tahsis numarasına göre yatıyor! Emekliye ödeme takvimi şekillendi!
- Baraj doluluk oranı güncel | İSKİ 13 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı? Sağanak yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi mi?
- KYK kredi faizi kalktı mı? 2023-2024 GSB öğrenim kredisi geri ödeme faizi ne kadar, kaç taksitte ödeniyor? Kredi borcu ertelenir mi?
- Sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler görüyor! 25 saniye içinde 7 çitayı 300 kişiden sadece 10 kişi bulabildi!
- Gelinim Mutfakta 13 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM! İlk önce o illere verilecek! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve Gençlik Bankası...
- SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT emeklisine ekran açıldı! Adınıza ödeme birikmiş olabilir, hemen kontrol edin! İkramiye, seyyanen...