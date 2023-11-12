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İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2023 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
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İlki Sinop İnceburun’la Hatay’ın en güneyi arasına, İkincisi Iğdır’ın en doğusuyla Gökçeada’nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''İlki Sinop ince burunla Hatay'ın en güneyi arasına, İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"İlki Sinop ince burunla Hatay'ın en güneyi arasına, İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "İlki Sinop ince burunla Hatay'ın en güneyi arasına, İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?" sorusunun cevabı...

5 MİLYONUNCU SORUYU AÇTIRAN EYÜP İŞLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR? TIKLA

SORU:İlki Sinop ince burunla Hatay'ın en güneyi arasına, İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?

A:Çorum

B:Yozgat

C:Sivas

D:Tokat

Kuş uçuşu çizgi nasıl çekilir, harita nasıl hesaplanır? KUŞ UÇUŞU ÇİZGİ NASIL ÇEKİLİR, HARİTA NASIL HESAPLANIR?

CEVAP:

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