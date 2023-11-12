İlki Sinop İnceburun’la Hatay’ın en güneyi arasına, İkincisi Iğdır’ın en doğusuyla Gökçeada’nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?

"İlki Sinop ince burunla Hatay'ın en güneyi arasına, İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "İlki Sinop ince burunla Hatay'ın en güneyi arasına, İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?" sorusunun cevabı...

5 MİLYONUNCU SORUYU AÇTIRAN EYÜP İŞLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR? TIKLA

SORU:İlki Sinop ince burunla Hatay'ın en güneyi arasına, İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?