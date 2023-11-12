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Kuş uçuşu çizgi nasıl çekilir, harita nasıl hesaplanır? Sinop İnceburun-Iğdır-Gökçeada Türkiye Haritasında nerede?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyonuncu sornu açıldı. İlk kez 5 milyonuncu soruyu açan Eyüp İşler'in sorusu ise "İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?" şeklinde. Vatandaşlar arama motorlarında "Kuş uçuşu çizgi nasıl çekilir, harita nasıl hesaplanır?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 12.11.2023 22:10Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 22:21