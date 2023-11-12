Kuş uçuşu çizgi nasıl çekilir, harita nasıl hesaplanır? Sinop İnceburun-Iğdır-Gökçeada Türkiye Haritasında nerede?

13. soru, yani tam 5 milyon değerindeki büyük ödül sorusu, bugün ilk defa seyircilerle buluşacak. Programın gizemli ve heyecan dolu atmosferini daha da arttıran bir diğer detay ise 5 milyonluk soruyu açacak ismin Eyüp İşler olması.

Sosyal medyada adeta fırtına gibi esen Eyüp İşler, programın gündemini şimdiden sallamaya başladı. Ancak, büyük soru henüz ortaya çıkmadı. Şu anda beklenen anı heyecanla bekleyen izleyiciler, soru açıldığında ve detaylar belli olduğunda bu bilgileri buradan öğrenebilecekler. Unutulmaz bir akşam bizi bekliyor gibi görünüyor!