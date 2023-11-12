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Haberler Galeri Kuş uçuşu çizgi nasıl çekilir, harita nasıl hesaplanır? Sinop İnceburun-Iğdır-Gökçeada Türkiye Haritasında nerede?

Kuş uçuşu çizgi nasıl çekilir, harita nasıl hesaplanır? Sinop İnceburun-Iğdır-Gökçeada Türkiye Haritasında nerede?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyonuncu sornu açıldı. İlk kez 5 milyonuncu soruyu açan Eyüp İşler'in sorusu ise "İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?" şeklinde. Vatandaşlar arama motorlarında "Kuş uçuşu çizgi nasıl çekilir, harita nasıl hesaplanır?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.11.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 22:21
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Kuş uçuşu çizgi nasıl çekilir, harita nasıl hesaplanır? Sinop İnceburun-Iğdır-Gökçeada Türkiye Haritasında nerede?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyonuncu sornu açıldı. İlk kez 5 milyonuncu soruyu açan Eyüp İşler'in sorusu ise "İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?" şeklinde. Vatandaşlar arama motorlarında "Kuş uçuşu çizgi nasıl çekilir, harita nasıl hesaplanır?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuş uçuşu çizgi nasıl çekilir, harita nasıl hesaplanır? Sinop İnceburun-Iğdır-Gökçeada Türkiye Haritasında nerede?

KUŞ UÇUMU MESAFE NASIL HESAPLANIR?

Kuş uçumu mesafe, iki nokta arasında düz bir çizgi çizilerek hesaplanır. Çizilen bu çizginin uzunluğu mesafe değerini verecektir. Gerçek mesafe ise bu uzunluğun, harita ölçeğinin paydasıyla çarpılması ile elde edilir. Yol mesafesi ise seyahat aracına göre farklılık göstermektedir.

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Kuş uçuşu çizgi nasıl çekilir, harita nasıl hesaplanır? Sinop İnceburun-Iğdır-Gökçeada Türkiye Haritasında nerede?

TÜRKİYE HARİTASI

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Kuş uçuşu çizgi nasıl çekilir, harita nasıl hesaplanır? Sinop İnceburun-Iğdır-Gökçeada Türkiye Haritasında nerede?

13. soru, yani tam 5 milyon değerindeki büyük ödül sorusu, bugün ilk defa seyircilerle buluşacak. Programın gizemli ve heyecan dolu atmosferini daha da arttıran bir diğer detay ise 5 milyonluk soruyu açacak ismin Eyüp İşler olması.

Sosyal medyada adeta fırtına gibi esen Eyüp İşler, programın gündemini şimdiden sallamaya başladı. Ancak, büyük soru henüz ortaya çıkmadı. Şu anda beklenen anı heyecanla bekleyen izleyiciler, soru açıldığında ve detaylar belli olduğunda bu bilgileri buradan öğrenebilecekler. Unutulmaz bir akşam bizi bekliyor gibi görünüyor!

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Kuş uçuşu çizgi nasıl çekilir, harita nasıl hesaplanır? Sinop İnceburun-Iğdır-Gökçeada Türkiye Haritasında nerede?

EYÜP İŞLER KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim ve Bilişim Sistemleri öğrencisi olan Eyüp İşler, iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından bölüme yeni geçtiğini ifade etti.