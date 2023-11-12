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Tuba Ünsal yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Kaçacak yer aradı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.11.2023
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Tuba Ünsal yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Kaçacak yer aradı

Tuba Ünsal, yeni sevgilisiyle gecelerde fena yakalandı. Gizemli bir beyefendiyle Bebek’te felekten bir gece çalan güzel oyuncu, çıkışta ise adeta kaçacak yer aradı. Keyifli bir gün geçiren ikili, kameraları görünce bir hayli bozuldu.

Geçtiğimiz aylarda Serdar Turan'dan ayrılan Tuba Ünsal'a birkaç gün önce Turan'ın eski eşi tarafından zina davası açılmıştı ve taraflar birbirlerini suçlamıştı.



Tuba Ünsal, önceki gece Bebek'te bir mekandan bir erkekle çıkarken görüntülendi. Koşar adımlarla VİP taksiye binen Ünsal ve erkek arkadaşı, görüntülenmek istemeseler de bu çabalarında başarılı olamadı.

YENİ AŞK!
Kendisine açılan dava ile ilgili soruları yanıtsız bırakan Ünsal, erkek arkadaşının da kim olduğunu da söylemedi. Ünsal'ın erkek arkadaşı çiçek satan çocuklara ise İngilizce bir şeyler söyledi.



Güzel oyuncunun yeni sevgilisinin de yabancı olduğu ise dikkatlerden kaçmadı. Böylece Ünsal, yeni bir aşka yelken açarak ilk kez görüntülenmiş oldu.

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