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Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonuncu soru ne? Eyüp İşler soruyu bildi mi, ne cevap verdi? 5 milyonu kazandı mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2023 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
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Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonuncu soru ne? Eyüp İşler soruyu bildi mi, ne cevap verdi? 5 milyonu kazandı mı?

Bu akşam, Kim Milyoner Olmak İster tarihinde bir ilki yaşayacak ve 13. soru, muazzam 5 milyonluk ödülle seyircilerin karşısına çıkacak. ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programını Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğunu biliyoruz ve bu akşamki bölümde gerçekleşecek heyecanı şimdiden hissedebiliyoruz. Unutulmaz anlara tanıklık edeceğimiz bu bölümde, büyük ödül sorusu olan 5 milyonluk soruyu ise usta sunucu Eyüp İşler açacak. Peki Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonuncu soru ne? Eyüp İşler soruyu bildi mi, ne cevap verdi? 5 milyonu kazandı mı?

Bu akşam, Kim Milyoner Olmak İster tarihinde bir ilki yaşayacak ve 13. soru, muazzam 5 milyonluk ödülle seyircilerin karşısına çıkacak. ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programını Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğunu biliyoruz ve bu akşamki bölümde gerçekleşecek heyecanı şimdiden hissedebiliyoruz. Unutulmaz anlara tanıklık edeceğimiz bu bölümde, büyük ödül sorusu olan 5 milyonluk soruyu ise usta sunucu Eyüp İşler açacak. Peki Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonuncu soru ne? Eyüp İşler soruyu bildi mi, ne cevap verdi? 5 milyonu kazandı mı?

5 milyonluk soru ve cevabı 5 MİLYONLUK SORU VE CEVABI

ATV ekranlarında her Pazar akşamı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, bu gece tarihi bir anı yaşayacak.

13. soru, yani tam 5 milyon değerindeki büyük ödül sorusu, bugün ilk defa seyircilerle buluşacak. Programın gizemli ve heyecan dolu atmosferini daha da arttıran bir diğer detay ise 5 milyonluk soruyu açacak ismin Eyüp İşler olması.

Sosyal medyada adeta fırtına gibi esen Eyüp İşler, programın gündemini şimdiden sallamaya başladı. Ancak, büyük soru henüz ortaya çıkmadı. Şu anda beklenen anı heyecanla bekleyen izleyiciler, soru açıldığında ve detaylar belli olduğunda bu bilgileri buradan öğrenebilecekler. Unutulmaz bir akşam bizi bekliyor gibi görünüyor!

EYÜP İŞLER KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim ve Bilişim Sistemleri öğrencisi olan Eyüp İşler, iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından bölüme yeni geçtiğini ifade etti.

Başarılı eğitim hayatının yanına birçok hobi sığdırdığını ifade eden genç yarışmacı, sporu hayatının bir parçası haline getirdiğini dile getirdi.

ÜNİVERSİTE SINAVINDA DERECE YAPTI

Eyüp İşler'in baraj sorusunu geçene kadar saklamak istediği bilgiyi ise yanında gelen arkadaşı Edip Demir ortaya çıkardı. Edip Demir, "Eyüp mütevaziliğinden dolayı anlatmıyor ama iki sene üniversite sınavına girip ilk 100 derecesini yapamadığı için üçüncü kez sınava girdi. Sonunda 49. oldu" sözlerini kullandı.

Milyoner’de tarihi gece! MİLYONER'DE TARİHİ GECE!

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