Bu akşam, Kim Milyoner Olmak İster tarihinde bir ilki yaşayacak ve 13. soru, muazzam 5 milyonluk ödülle seyircilerin karşısına çıkacak. ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programını Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğunu biliyoruz ve bu akşamki bölümde gerçekleşecek heyecanı şimdiden hissedebiliyoruz. Unutulmaz anlara tanıklık edeceğimiz bu bölümde, büyük ödül sorusu olan 5 milyonluk soruyu ise usta sunucu Eyüp İşler açacak. Peki Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonuncu soru ne? Eyüp İşler soruyu bildi mi, ne cevap verdi? 5 milyonu kazandı mı?

ATV ekranlarında her Pazar akşamı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, bu gece tarihi bir anı yaşayacak.