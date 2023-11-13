Sibel Can'a bol sürprizli gece
Ünlü şarkıcı Sibel Can İstanbul’da sahne aldı. Mekanın çalışanları ona bir sürpriz yaptı. Sanatçının masasına gidip onu alkış yağmuruna tuttu. İşte detaylar...
Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki gece İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Sahne aldığı her mekanda dinleyicileri kadar, personel tarafından da çok sevilen ve kurduğu iletişim ile onların da kıymetlisi olan Sibel Can, provasını yaptıktan sonra kahvesini içmek için masaya geçti.
Mekanın tüm servis ve mutfak elemanları, Sibel Can'ın 'Bil Diye Söylüyorum' şarkısı eşliğinde sanatçının masasına gelerek onu alkış yağmuruna tuttu ve sevgilerini ifade ettiler. Sürpriz karşısında çok mutlu olan Sibel Can, onlarla birlikte şarkıya eşlik ederek tempo tuttu.
Can'ın Hüsnü Şenlendirici'nin 'Lale Devri' adlı şarkıda sahneye gelerek eşlik etmesi de dinleyicilere büyük sürpriz oldu.
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