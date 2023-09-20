Tarkan günah çıkardı! “Disney’in Atatürk kararına sessiz kalmam hataydı” itirafına tepki yağdı

"HAKLISINIZ, SESSİZ KALMAMAM GEREKİRDİ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, şu ifadelere yer verdi:

Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi. Uzun süredir Atatürk'e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar. İlke ve inkılaplarıyla bugün bile yolumuza ışık tutan, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'e yapılan böyle ayıplara ve haksızlıklara sessiz kalmamamız, tüm kalbimiz ve gücümüzle onu daha da fazla korumamız, savunmamız gerektiğini bir daha anlıyorum.