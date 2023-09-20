Atatürk’ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan liseli genç tutuklandı!

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Görüntülerde lise öğrencisinin uzun süre güldüğü anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Valiliği de şahsın kimliğini tespit edip gözaltına alındığı bildirirken, "20.09.2023 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde bir şahsın Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediği görülmüş, şahısla ilgili kimlik tespiti yapılmıştır. Bahse konu eylemi gerçekleştiren A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır." açıklaması yaptı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.