Dilber Ay’ın şarkı ve türküleri tam liste | Dilber Ay kaç albüm çıkardı, oynadığı filmler neler? İşte en çok dinlenen şarkıları...

Dilber Ay, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olarak kabul edilir ve birbirinden güzel şarkılar söyledi. Sanatçının kıvrak sesi ve yorumuyla seslendirdiği şarkılar, dinleyicileri derinden etkilemiş ve hafızalarda yer etti. Dilber Ay'ın repertuarında pek çok unutulmaz şarkı bulunmakta.

🎤DİLBER AY ŞARKILARI - TÜRKÜLERİ

1974: Dilberay

1975: 3 - Türküola

1981: Meyrik

1986: HazaL

1987: Barak Muhabbeti 1

1988: Barak Muhabbeti 2

1990: Postaci Emmi

1990: Oturak Havaları