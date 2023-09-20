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Dilber Ay'ın şarkı ve türküleri tam liste | Dilber Ay kaç albüm çıkardı, oynadığı filmler neler? İşte en çok dinlenen şarkıları...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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Dilber Ay’ın şarkı ve türküleri tam liste | Dilber Ay kaç albüm çıkardı, oynadığı filmler neler? İşte en çok dinlenen şarkıları...

Dilber Ay, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olarak kabul edilir ve birbirinden güzel şarkılar söylemiştir. Sanatçının kıvrak sesi ve yorumuyla seslendirdiği şarkılar, dinleyicileri derinden etkilemiş ve hafızalarda yer etmiştir. Dilber Ay'ın repertuarında pek çok unutulmaz şarkı bulunur, bunlardan bazıları "Ölsen Gelin," "Ötme Bülbül," "Oturdum Mezar Taşına," "Alıp Başımı Gideyim," ve "Dağlar Oy" gibi eserlerdir. İşte Dilber Ay şarkıları...

Dilber Ay, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olarak kabul edilir ve birbirinden güzel şarkılar söyledi. Sanatçının kıvrak sesi ve yorumuyla seslendirdiği şarkılar, dinleyicileri derinden etkilemiş ve hafızalarda yer etti. Dilber Ay'ın repertuarında pek çok unutulmaz şarkı bulunmakta.

Dilberay filmi bu akşam saat kaçta? DİLBERAY FİLMİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

🎤DİLBER AY ŞARKILARI - TÜRKÜLERİ

1974: Dilberay
1975: 3 - Türküola
1981: Meyrik
1986: HazaL
1987: Barak Muhabbeti 1
1988: Barak Muhabbeti 2
1990: Postaci Emmi
1990: Oturak Havaları


1993: Yandim Eyvah
1993: Dağlar Oy
1994: Bırak Ona Da Dokunma
1995: Kisi Bitmez Daglarimin
1996: Barak Kızı
1999: Ölesen Gelin
2000: Sürdüler Beni - Sen Tasmisin Demirmi

Babasıyla ortak hayali Dilber Ay’ı canından ediyordu BABASIYLA ORTAK HAYALİ DİLBER AY'I CANINDAN EDİYORDU

2001: Bırakmadı Sevdan Beni - Yabancı
2002: Oturdum Mezar Taşına
2004: Maraşlı Gelin
2005: Hasrete Koştuk
2005: Alıp Başımı Gideyim
2007: Hacı Ağa (Sarı Sabahlık)
2008: Ellerin Olmuş
2009: Ötme Bülbül
2010: Be Zalim - İtfaiyeci
2011: Darıldım Sana
2019: Yasmı Varda Mahallede

Dilber Ay ne zaman ve neden öldü? DİLBER AY NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

🎬DİLBER AY FİLMLERİ

2006: Beynelmilel
2013: Hayat Sana Güzel
2014: Mazlum Kuzey
2015: Figüran
2017: Yol Arkadaşım
2018: Yol Arkadaşım 2

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