Dilber Ay neden cezaevine girdi, kaç yıl hapis yattı? Yıllar önce cinayeti gözyaşlarıyla anlattı: "7-8 yerinden bıçakladım"

CİNAYETİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATMIŞTI

Yıllar önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevinde yatan Dilber Ay, yaşadığı acı dolu günleri ilk defa açıklamıştı.2017 yılında Bir televizyon programına konuk olan ünlü türkücü Dilber Ay, canlı yayında hapse neden girdiğini gözyaşlarıyla anlatmıştı.

ALMANYA'DA HAPİS YATTI

Almanya'da turne sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü belirten Dilber Ay, "Başıma kötü bir şey gelmesin diye vurdum adamı. 7-8 yerinden bıçakladım. Ah vah etmedim. Sarkıntılık yapmak istedi, o da boğazında kaldı" sözleriyle itirafta bulunmuştu. Ünlü türkücü, işlediği cinayet yüzünden Frankfurt'ta 8 ay 21 gün cezaevinde kaldı.