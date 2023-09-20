Dilber Ay neden cezaevine girdi, kaç yıl hapis yattı? Yıllar önce cinayeti gözyaşlarıyla anlattı: "7-8 yerinden bıçakladım"
Dilber Ay'ın hayatı, büyük bir sanatçı olarak sahneye çıkarken yaşadığı zorluklarla doluydu. Bu zorluklar, onun mücadeleci ve güçlü bir karakter olmasına katkı sağladı. Sanat kariyerinde büyük başarılara imza atan Dilber Ay'ın, bir dönem cezaevinde olduğu anılar, hayatının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Dilber Ay'ın hayat hikayesinin anlatıldığı biyografi filmi "Dilberay'ın" televizyon ekranlarında seyirciyle buluşmasının ardından cezaevi anlıları merak konusu oldu. İşte detayları...
Dilber Ay, Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olarak müzik kariyerine başladı ve uzun yıllar süren bir başarı serüvenine imza attı. Ancak onun hayatı sadece sahne ışıkları altında değil, aynı zamanda özel hayatında da büyük mücadelelerle doluydu. Sanatçının bir dönem cezaevinde geçen anıları, hayatının zorlu dönemlerini ve mücadelesini yansıtıyor.
CEZAEVİ KONSEPTLİ PROGRAMI OLAY OLMUŞTU
Bir televizyon programındaki cezaevi konsepti televizyon tarihinde bir ilk olmuştu. Dilber Ay, demir parmaklıklarla çevrili stüdyoda konuklarını ağırlamış, türkülerini seslendirmişti.
CİNAYETİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATMIŞTI
Yıllar önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevinde yatan Dilber Ay, yaşadığı acı dolu günleri ilk defa açıklamıştı.2017 yılında Bir televizyon programına konuk olan ünlü türkücü Dilber Ay, canlı yayında hapse neden girdiğini gözyaşlarıyla anlatmıştı.
ALMANYA'DA HAPİS YATTI
Almanya'da turne sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü belirten Dilber Ay, "Başıma kötü bir şey gelmesin diye vurdum adamı. 7-8 yerinden bıçakladım. Ah vah etmedim. Sarkıntılık yapmak istedi, o da boğazında kaldı" sözleriyle itirafta bulunmuştu. Ünlü türkücü, işlediği cinayet yüzünden Frankfurt'ta 8 ay 21 gün cezaevinde kaldı.
DİLBER AY'IN KAHRAMANMARAŞ'TA BAŞLAYAN HAYAT HİKAYESİ
Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve sunucu Dilber Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Kureyşan aşiretine bağlı olan bir aileden gelen Dilber Ay, ilkokul 3. sınıfa kadar okudu.
Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi.
Evlenmeden önce Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. 1969'da TRT Radyosu'nun düzenlediği yarışmada Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve düzenlenen güzel ses yarışmasında birinci oldu. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı. 1998 yılında Almanya'da iken İbrahim Karakaş ile evlendi.
Türk halk müziği-arabesk şarkıcısı Dilber Ay, 29 Nisan 2019, Ankara'da hayatını kaybetti.
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