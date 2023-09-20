Dilber Ay'ı babasıyla ortak hayali canından ediyordu: "Dağa çıkarıp kurşunlayalım!" 13 yaşında bütün parmaklarını...

Dilber Ay'ın hayatı, sıradışı ve dramatik bir hikaye gibi okunacak kadar etkileyici bir geçmişe sahip. Anadolu'nun küçük bir köyünden çıkarak müzik dünyasının yıldızları arasına yükselen sanatçı, gazinoların vazgeçilmezi haline geldi. Ancak Dilber Ay'ın hayatı sadece müzikle sınırlı değildir. Dilber Ay'ın hayatı, müziğin yanı sıra yaşadığı zorluklar, skandallar ve servet kazanma çabasıyla da dolu bir roman gibi bir hikaye sunuyor.