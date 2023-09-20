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Dilber Ay'ı babasıyla ortak hayali canından ediyordu: "Dağa çıkarıp kurşunlayalım!" 13 yaşında bütün parmaklarını...

Dilber Ay'ın hayatı, sıradışı ve dramatik bir hikaye gibi okunacak kadar etkileyici bir geçmişe sahip. Anadolu'nun küçük bir köyünden çıkarak müzik dünyasının yıldızları arasına yükselen sanatçı, gazinoların vazgeçilmezi haline geldi. Ancak Dilber Ay'ın hayatı sadece müzikle sınırlı değildir. Dilber Ay'ın hayatı, müziğin yanı sıra yaşadığı zorluklar, skandallar ve servet kazanma çabasıyla da dolu bir roman gibi bir hikaye sunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2023 17:26 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 17:33
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Dilber Ay’ı babasıyla ortak hayali canından ediyordu: Dağa çıkarıp kurşunlayalım! 13 yaşında bütün parmaklarını...

Dilber Ay'ın hayatı, gerçek bir başarı hikayesi ve dram dolu anılarla dolu bir romana benziyor. Anadolu'nun sakin bir köyünden çıkıp Türk müziğinin parlak yıldızlarından biri haline gelen sanatçı, müzik kariyerinde büyük başarılara imza atmıştır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dilber Ay’ı babasıyla ortak hayali canından ediyordu: Dağa çıkarıp kurşunlayalım! 13 yaşında bütün parmaklarını...

Eğer "Hayatım roman" diyorsanız, siz bir de Dilber Ay'ın hikayesini okuyun. Dilber Ay, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı bir yörük köyünde dünyaya geldi. Ailesi, Kureyşan Aşireti'ne mensuptu. Bir gün köye TRT'den 'yetenek avcıları' geldi. Sesine güvenen Dilber, gizlice yarışmaya katılıp ilk kez kalabalık önünde türkü okudu.

DİLBER AY NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ? TIKLA-ÖĞREN!

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Dilber Ay’ı babasıyla ortak hayali canından ediyordu: Dağa çıkarıp kurşunlayalım! 13 yaşında bütün parmaklarını...

TRT heyeti, yanık sesli bu kızı birincilikle taçlandırdı. Ama ona göre müthiş, ailesine göre bu kötü haber başına olmadık işler açtı. Babası, kızının sanatçılık sevdasına öyle sinirlendi ki Dilber'in küçük parmaklarını kırdı, boynuna bir ip geçirip ahıra kapattı. Amcası ise daha ağır bir cezadan yanaydı: "Dağa çıkarıp kurşunlayalım gitsin!"

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Dilber Ay’ı babasıyla ortak hayali canından ediyordu: Dağa çıkarıp kurşunlayalım! 13 yaşında bütün parmaklarını...

Neyse ki başka bir çözüm yolu bulundu. Henüz 13 yaşındaki Dilber, 50'lik bir adamla evlendirildi. Bu karara çaresizce boyun eğen Dilber, iki çocuk dünyaya getirdi ama mutsuzdu... Bir süre sonra eşiyle boşandı. Ailesi bunun üzerine Kahramanmaraş'tan Ankara'ya taşındı.

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Dilber Ay’ı babasıyla ortak hayali canından ediyordu: Dağa çıkarıp kurşunlayalım! 13 yaşında bütün parmaklarını...

Başkente gelince Dilber'in içindeki sahne aşkı onu yine harekete geçirdi. Gizlice Ankara'daki radyo binasına gidip "Hani Kahramanmaraş'ta dinleyip birinci yaptığınız küçük kız vardı ya..." demek istedi. Ama kapıdaki görevli, onu dilenci sanıp içeriye dahi almadı.