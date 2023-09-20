Dilberay filmi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? TV’de ilk kez yayınlanan Dilberay filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Ünlü şarkıcı Dilber Ay'ın hayatını ve müzik kariyerini anlatan "Dilberay" filmi, bu akşam ATV kanalında ilk kez televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak. Sanatçının 2019 yılında aramızdan ayrılmasının ardından hayranlarının özlemle beklediği bu biyografik yapım, onun müzikle dolu hayatına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Dilber Ay'ın zorluklarla dolu yaşamı, müzik kariyeri ve unutulmaz şarkıları filmde özel bir şekilde işleniyor.

📺 DİLBERAY FİLMİ HANGİ KANALDA?

Dilberay filmi bu akşam saat 20:00'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanacak. Film'de Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandırıyor.

📽DİLBERAY FİLMİ KONUSU NE?

Dilberay, zorlu bir yaşam süren ve 2019 yılında hayata veda eden Dilber Ay'ın hayat hikayesini konu ediyor. Dilber Ay, Kahramanmaraş'ta sekiz çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Hayata çadırda başlayan Dilber Ay, 13 yaşındayken kendisinden yaşça büyük bir adama para karşılığı satıldı. Evlenip, çocuk sahibi olan Dilber Ay'ın en büyük tutkusu şarkı söylemekti ve bu yüzden dayak yiyip, işkence çekti.