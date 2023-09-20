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Dilberay filmi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? TV'de ilk kez yayınlanan Dilberay filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2023
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Dilberay filmi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? TV’de ilk kez yayınlanan Dilberay filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Türk müziğinin unutulmaz seslerinden biri olan Dilber Ay'ın hayatı, Türk sineması tarafından biyografik bir filme konu edildi. Dilber Ay'ın müzik kariyerinin yanı sıra yaşadığı zorluklar ve özel hayatına odaklanan bu film, sanatçının izleyicilerle tekrar buluşmasını sağlayacak. Bu akşam ilk kez televizyonda yayınlanacak olan Dilberay filmi, izleyicilere Dilber Ay'ın hayat hikayesini ve müziğe olan katkısını anlatırken, aynı zamanda onun müziğine duyduğu özlemi yeniden hissetme fırsatı sunacak.

Ünlü şarkıcı Dilber Ay'ın hayatını ve müzik kariyerini anlatan "Dilberay" filmi, bu akşam ATV kanalında ilk kez televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak. Sanatçının 2019 yılında aramızdan ayrılmasının ardından hayranlarının özlemle beklediği bu biyografik yapım, onun müzikle dolu hayatına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Dilber Ay'ın zorluklarla dolu yaşamı, müzik kariyeri ve unutulmaz şarkıları filmde özel bir şekilde işleniyor.

📺DİLBERAY FİLMİ HANGİ KANALDA?

Dilberay filmi bu akşam saat 20:00'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanacak. Film'de Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandırıyor.

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📽DİLBERAY FİLMİ KONUSU NE?

Dilberay, zorlu bir yaşam süren ve 2019 yılında hayata veda eden Dilber Ay'ın hayat hikayesini konu ediyor. Dilber Ay, Kahramanmaraş'ta sekiz çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Hayata çadırda başlayan Dilber Ay, 13 yaşındayken kendisinden yaşça büyük bir adama para karşılığı satıldı. Evlenip, çocuk sahibi olan Dilber Ay'ın en büyük tutkusu şarkı söylemekti ve bu yüzden dayak yiyip, işkence çekti.

Ancak o yaşadığı her acıya rağmen sesinden aldığı güçle sahnelere adım attı. Yaşamı boyunca zirveyi gördüğü gibi dibe de vuran Dilber Ay, düştüğü dipsiz kuyulardan şarkı söyleyerek çıktı.

🎬DİLBERAY FİLMİ OYUNCULARI

Büşra Pekin, Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Selen Uçer, Deniz Hamzaoğlu, Deniz Erdoğan, Doğukan Güngör

🎥DİLBERAY FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Dilberay filmi Adana, Sakarya ve İstanbul'da çekildi. Film, 4 Şubat 2022 tarihinde vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu.

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