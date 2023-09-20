Popçu Atiye ikinci kez anne oldu! İşte kızının ismi
Ünlü şarkıcı Atiye, ikinci kez anne oldu. Beş yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile nikah masasına oturan popçu, kızını kucağına aldı. Atiye ile Erol Sebebci, kızlarına bakın ne isim verdi...
Son albümü "Deli İşi" ile müziğe geri dönen şarkıcı Atiye, ikinci kez anne oldu.
34 yaşındaki şarkıcı, 5 yıl önce ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine girmişti.
2019 yılında Ferahfeza adındaki kızını kucağına alan şarkıcı, ikinci kızını da dün akşam saatlerinde kucağına aldı.
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