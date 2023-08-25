Cenk Eren hastaneye kaldırıldı! Hastane odasındaki görüntüsü hayranlarını korkuttu
Şarkıcı Cenk Eren, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından paylaşım yapan Eren, "Siz siz olun bedeninize çok yüklenmeyin" derken şarkıcının fotoğrafı sevenlerini endişelendirdi. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Cenk Eren'den kötü haber geldi. Hastanelik olan şarkıcı "Siz siz olun bedeninize çok yüklenmeyin, hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil" notunu düştü.
İLK AÇIKLAMA
Sağlık durumu hakkında açıklama yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Hastalık çok kötü ama böyle günlerde dostların olması paha biçilemez. Arayan soran herkese minnettarım, iyiyim. Programlarımı iptal etmiyorum, dokuz canlı gibiyim"
İşte Cenk Eren'in hastane odasından yaptığı o paylaşımı...
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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