Burcu Esmersoy kutlamalara başladı! Düğün öncesi gelin hamamı!
Bir süredir aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile 1 Eylül’de İtalya Portofino’da dünyaevine girmeye hazırlanan Burcu Esmersoy, yakın arkadaşlarıyla ‘gelin hamamı’ yaptı.
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil'den geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi alan ve "Evet" yanıtını veren Esmersoy'u düğün telaşı sardı.
Eylülde İtalya'nın gözde tatil beldelerinden Portofino'da dünyaevine girecek olan Esmersoy, kutlamalara başladı.
Güzelliğinin yanı sıra kıyafet tercihleriyle de dikkat çeken Esmersoy, İtalya'daki lüks düğünü öncesi Karaköy'de bir otelde "Gelin hamamı" yaptı.
Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Esmersoy, geceyi otelde geçirdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK YURT ÜCRETLERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ 2023- 2024 | KYK başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Tiplerine göre KYK yurt ücretleri
- SSK Bağkur ve EYT'lilere müjde az önce geldi! 24-25-26-27 Ağustos tarihinde hesabınızı kontrol edin! Tahsis numarasının son hanesi...
- AÖL SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI 2023 | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? aolweb.meb.gov.tr
- Hangisi "saçı çok uzun olmak" anlamına gelen bir deyimdir?
- UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM | Türkiye 24 Ağustos 2023 ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor?
- EYT sistemi 2. Torba Yasa ile yenilendi! 2 madde reform niteliğinde! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro, kısmi emeklilik...
- Yastıkla buluşur buluşmaz şıppadanak uyuyun! Uykusuzluk çekenlere mucize reçete: 5 dakikada hazır!
- Dinamo Kiev-Beşiktaş MAÇ SONUCU | Dinamo Kiev BJK maçı kaç kaç bitti?
- SGK-SSK, Bağ-kur'lular emekliliğiniz yanabilir! Hizmet dökümünüzdeki 3 harf tehlikeye sokuyor! EYT'de gün prim yıl şartı...
- 3600 ek göstergeyle memura, emekliye piyango vuracak! 12.900 TL maaş alan 4C'liye 15.800 TL cepte! Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...
- Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online mı yapılacak? MEB 2023-2024 mesleki çalışma programı
- FED faiz toplantısı ağustos ayında yapılacak mı, ne zaman? ABD Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?