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Burcu Esmersoy kutlamalara başladı! Düğün öncesi gelin hamamı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.08.2023
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Burcu Esmersoy kutlamalara başladı! Düğün öncesi gelin hamamı!

Bir süredir aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile 1 Eylül’de İtalya Portofino’da dünyaevine girmeye hazırlanan Burcu Esmersoy, yakın arkadaşlarıyla ‘gelin hamamı’ yaptı.

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil'den geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi alan ve "Evet" yanıtını veren Esmersoy'u düğün telaşı sardı.

Eylülde İtalya'nın gözde tatil beldelerinden Portofino'da dünyaevine girecek olan Esmersoy, kutlamalara başladı.

Güzelliğinin yanı sıra kıyafet tercihleriyle de dikkat çeken Esmersoy, İtalya'daki lüks düğünü öncesi Karaköy'de bir otelde "Gelin hamamı" yaptı.

Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Esmersoy, geceyi otelde geçirdi.

HEYECAN BASTI!

Ertesi gün de "Gelin sporu" paylaşımında bulunan Esmersoy, düğün öncesi Bodrum'da bekarlığa veda partisi düzenleyecek. Güzel sunucu nikaha 3 gün kala da İtalya'da düğünün yapılacağı otele geçerek son hazırlıkları gözden geçirecek.

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