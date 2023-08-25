Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza yaptı! Sağlık durumları ağır iddiası...

ZODYAK BOTLA KAYALIKLARA ÇARPTILAR! TESADÜFEN GÖRÜLDÜLER

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.