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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza yaptı! Sağlık durumları ağır iddiası...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza yaptı! Sağlık durumları ağır iddiası...

Tatil için Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

Tatil için Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi.

Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

ZODYAK BOTLA KAYALIKLARA ÇARPTILAR! TESADÜFEN GÖRÜLDÜLER

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

'ALİ SABANCI'NIN DALAĞI ALINDI' İDDİASI

İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi. Kaza sonrası Ali Sabancı'nın dalağı alındığı ve entübe edildiği iddia edildi. Ali Sabancı, saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a getirildi.

EŞİ DE AMBULANS UÇAKLA GELECEK

Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı'nın da saat 11.30'da ambulans helikopterle İstanbul'a getirileceği belirtildi.

SAĞLIK DURUMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Esas Holding'den Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."

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