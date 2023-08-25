Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit: Ailemi çok özledim!

"YOĞUNLUKTAN DOLAYI GİDEMİYORUM"

Yaz boyunca eşi Fahriye Evcen ve çocukları ile Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit, "Çok güzel geçti tatilimiz. Çocuklar ile bolca vakit geçirdim. Ben setlerden dolayı döndüm ama onlar hâlâ orada. Ailemi çok özledim. Yoğunluktan dolayı gidemiyorum, dedim artık gelin" şeklinde konuştu.