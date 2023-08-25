25 Ağustos 2023, Cuma
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit: Ailemi çok özledim!
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, yaz aylarını eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla birlikte Bodrum'daki evinde geçirmişti. Dijital platformda yayınlanacak yeni projesinin çekimleri için İstanbul'a dönen yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz akşam Etiler'de kameralara yakalandı. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Özçivit, "Ailemi çok özledim" diyerek çocuklarından bahsetti.
Giriş Tarihi: 25.08.2023 08:19
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