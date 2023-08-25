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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit: Ailemi çok özledim!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, yaz aylarını eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla birlikte Bodrum'daki evinde geçirmişti. Dijital platformda yayınlanacak yeni projesinin çekimleri için İstanbul'a dönen yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz akşam Etiler'de kameralara yakalandı. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Özçivit, "Ailemi çok özledim" diyerek çocuklarından bahsetti.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 08:19
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit: Ailemi çok özledim!

Rol adıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak'ta yaşamıştı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit: Ailemi çok özledim!

"FAZLA DETAY VERMEYEYİM"

Özçivit, geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Set sonrası çorba içmeye geldiğini söyleyen oyuncu, yeni projesi 'Berber' hakkında gelen sorulara şöyle yanıt verdi:

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit: Ailemi çok özledim!

Daha çok taze bir proje. Hızlı bir şekilde sete girdik, çekimlerimiz başladı. Proje ile ilgili daha fazla detay vermeyeyim şimdi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit: Ailemi çok özledim!

Kuruluş Osman dizisinin de yeni sezona başlayacağını müjdeleyen ünlü isim, "Kuruluş Osman dizimiz de yakında sete çıkacak. Bu sezon artık devlet olmak için bir mücadele verilecek. Çok güzel, sürpriz bir sezon bekliyor sevenlerimizi" dedi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit: Ailemi çok özledim!

"YOĞUNLUKTAN DOLAYI GİDEMİYORUM"

Yaz boyunca eşi Fahriye Evcen ve çocukları ile Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit, "Çok güzel geçti tatilimiz. Çocuklar ile bolca vakit geçirdim. Ben setlerden dolayı döndüm ama onlar hâlâ orada. Ailemi çok özledim. Yoğunluktan dolayı gidemiyorum, dedim artık gelin" şeklinde konuştu.