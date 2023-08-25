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2 yıl önce almıştı! Hande Erçel milyonluk evini paylaştı

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak ablası Gamze Erçel'e verdiği pozları paylaşan güzel oyuncunun evi de hayran bıraktı. 2 yıl önce 10 milyon TL'ye aldığı lüks villası dikkat çekti. İşte Hande Erçel'in milyonluk evinde verdiği o pozlar...

Giriş Tarihi: 25.08.2023 06:58
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2 yıl önce almıştı! Hande Erçel milyonluk evini paylaştı

Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Hande Erçel, son olarak gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdı ve ilişkisiyle sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

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2 yıl önce almıştı! Hande Erçel milyonluk evini paylaştı

Yaz boyu ülke ülke gezen Erçel, yurda döndü ve bu kez evinden yaptığı paylaşımla gündem oldu.

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2 yıl önce almıştı! Hande Erçel milyonluk evini paylaştı

Ünlü oyuncu, 2 yıl önce 10 milyon TL'ye aldığı evinde ablası Gamze Erçel'e verdiği pozları Instagram'da yayınladı.

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2 yıl önce almıştı! Hande Erçel milyonluk evini paylaştı

Erçel'in hem tarzı hem de zevkle döşenmiş lüks villası dikkat çekti.

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2 yıl önce almıştı! Hande Erçel milyonluk evini paylaştı

İşte Hande Erçel'in evi başta olmak üzere ünlü isimlerin evleri...