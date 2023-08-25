2 yıl önce almıştı! Hande Erçel milyonluk evini paylaştı

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak ablası Gamze Erçel'e verdiği pozları paylaşan güzel oyuncunun evi de hayran bıraktı. 2 yıl önce 10 milyon TL'ye aldığı lüks villası dikkat çekti. İşte Hande Erçel'in milyonluk evinde verdiği o pozlar...