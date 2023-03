Oscar Ödülleri Töreni’ne Türk yemekleri damga vurdu! Ziyafet çektiler

Oscar Ödülleri, bu yıl 95. kez sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılan törene "Everything Everywhere All At Once" filmi damga vurdu. 11 dalda aday olan film; "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Kadın Oyuncu" dahil olmak üzere 7 dalda Oscar kazandı. Oscarlarla adeta bütünleşen 'kırmızı halı', 62 yıl sonra yerini 'şampanya rengi' halıya bıraktı.