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Oscar Ödülleri Töreni’ne Türk yemekleri damga vurdu! Ziyafet çektiler

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.03.2023
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Oscar Ödülleri Töreni’ne Türk yemekleri damga vurdu! Ziyafet çektiler

Bu yıl 95.’si düzenlenen Oscar Ödülleri Töreni’ne Türk yemekleri damga vurdu. Oscar mutfağının 29 yıllık şefi Wolfgang Puck, dünyaca ünlü starlara Karadeniz pidesi, sarma ve baklavayla ziyafet çektirdi.

Oscar Ödülleri, bu yıl 95. kez sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılan törene "Everything Everywhere All At Once" filmi damga vurdu. 11 dalda aday olan film; "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Kadın Oyuncu" dahil olmak üzere 7 dalda Oscar kazandı. Oscarlarla adeta bütünleşen 'kırmızı halı', 62 yıl sonra yerini 'şampanya rengi' halıya bıraktı.




TÜRK FINDIĞI VE KAYISISI
Son birkaç senedir törende Türk lezzetleri sunan Oscar mutfağının 29 yıllık şefi Wolfgang Puck, bu yıl da gelenek bozmadı. Ünlü yıldızlar, Los Angeles'taki görkemli salonda asma yaprağıyla sarma, Karadeniz pidesi ve baklavayla ziyafet çekti. Geçtiğimiz seneki törende de Karadeniz pidesi hazırlayan Wang, "Pide, o kadar çok sevildi ki; menüye bu sene de eklemek zorunda kaldım" dedi. Servis edilen tatlılarda da Türkiye'den getirtilen fındıklar ile kayısılar da kullanıldı.




Türkiye sevgisiyle bilinen dünyaca ünlü şef, "Depremi duyunca çok üzüldüm. Yakında İstanbul'a geleceğim. Geldiğimde depremzedelere yardım toplamak için 'Oscar yemeği' yardım gecesi düzenleyeceğim. Dualarım sizinle" mesajı gönderdi.




ÖLÜDENİZ'E İLGİ ARTTI
Oscar adaylarından "Aftersun" (Güneş Sonrası) filmi, Türkiye'ye olan ilgiyi arttırdı. İngiliz basını, "Tatil için gidilebilecek en iyi film çekim yerleri" listesinde Türkiye'ye de yer verdi. Filmin geçtiği Ölüdeniz için İngiliz basınında şu yorumlar yapıldı: "Mükemmel tatil ortamları söz konusu olduğunda, Ölüdeniz'de her şey var: Beyaz kumlar, berrak denizler ve uzun, güneşli günler."

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