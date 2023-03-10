Ünlü oyuncu Sakine Haksever hırsızlıktan yakalandı! Kleptomani savunması işe yaramadı

PİŞMANIM DEDİ

Karakolda ifade veren genç oyuncu, bir süredir kleptomani rahatsızlığı olduğunu ancak doktordan rapor almadığını söyledi. Psikolojik destek de gördüğünü belirten genç kadın, yaptığından dolayı pişman olduğunu belirtti.