Ünlü oyuncu Sakine Haksever hırsızlıktan yakalandı! Kleptomani savunması işe yaramadı
Oyuncu ve model Sakine Haksever gittiği alışveriş merkezinden bazı ürünlerin parasını ödemeden çıkarken yakalandı. Karakoldaki ifadesinde kleptomani (çalma) hastalığı olduğunu ve kendisini tutamadığını ifade eden Haksever hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Oyunculuk yapan Sakine Haksever, 18 Aralık'ta İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Genç kadın mağaza içerisinde görüp beğendiği 8 adet ürünü aldı. Ürünlerden 5 tanesi için 350 lira ödedi.
Ancak mağazadan çıkarken dedektör alarm verdi. İddiaya göre güvenlik yaptığı incelemede kadının çantasında bedelini ödemediği tayt, tişört ve havlu buldu.
PİŞMANIM DEDİ
Karakolda ifade veren genç oyuncu, bir süredir kleptomani rahatsızlığı olduğunu ancak doktordan rapor almadığını söyledi. Psikolojik destek de gördüğünü belirten genç kadın, yaptığından dolayı pişman olduğunu belirtti.
Ancak mağaza sahibi şikayetçi olunca savcılık şüphelinin 10 yıla kadar hapsini talep etti. Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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